中林美和、ブランドスタッフ勤務の銀座で異臭騒ぎ 現状報告「全員無事が確認できており」【全文】
モデルの中林美和が25日、自身のインスタグラムを更新。同日発生した、GINZA SIX周辺の「異臭騒ぎ」について言及した。
【画像】中林美和、ブランドスタッフ勤務の銀座で異臭騒ぎ 無事を報告
オーガニックスパブランド「MAROA」のプロデューサーを務めている中林は、同ブランドがGINZA SIXにて5月限定で展開していることを受け「本日GINZA SIX周辺で発生した異臭騒ぎについて、多くのご心配の声をいただきありがとうございます。まず、体調を崩され搬送された方々の一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。MAROAスタッフは全員無事が確認できており、体調不良などもなく安全に過ごしておりますので、どうぞご安心ください」と伝えた。
その上で「現地や近隣にいらっしゃる皆さまも、どうか安全を第一にお過ごしください。皆さまの安全と安心を心よりお祈り申し上げます」と呼びかけている。
■報告全文
本日GINZA SIX周辺で発生した異臭騒ぎについて、多くのご心配の声をいただきありがとうございます。
まず、体調を崩され搬送された方々の一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。MAROAスタッフは全員無事が確認できており、体調不良などもなく安全に過ごしておりますので、どうぞご安心ください。
現地や近隣にいらっしゃる皆さまも、どうか安全を第一にお過ごしください。
皆さまの安全と安心を心よりお祈り申し上げます。
MAROA 中林美和
【画像】中林美和、ブランドスタッフ勤務の銀座で異臭騒ぎ 無事を報告
オーガニックスパブランド「MAROA」のプロデューサーを務めている中林は、同ブランドがGINZA SIXにて5月限定で展開していることを受け「本日GINZA SIX周辺で発生した異臭騒ぎについて、多くのご心配の声をいただきありがとうございます。まず、体調を崩され搬送された方々の一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。MAROAスタッフは全員無事が確認できており、体調不良などもなく安全に過ごしておりますので、どうぞご安心ください」と伝えた。
■報告全文
本日GINZA SIX周辺で発生した異臭騒ぎについて、多くのご心配の声をいただきありがとうございます。
まず、体調を崩され搬送された方々の一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。MAROAスタッフは全員無事が確認できており、体調不良などもなく安全に過ごしておりますので、どうぞご安心ください。
現地や近隣にいらっしゃる皆さまも、どうか安全を第一にお過ごしください。
皆さまの安全と安心を心よりお祈り申し上げます。
MAROA 中林美和