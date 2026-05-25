『マリオ』新作映画、興収68億円突破
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）が、観客動員数494万人、興収68億円を突破した（興行通信社調べ）。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。４月1日から先行して全世界で公開されており、世界中で大ヒットとなっている。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。４月1日から先行して全世界で公開されており、世界中で大ヒットとなっている。
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