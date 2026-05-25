初心者から熟練のライダーまで楽しめる一台

ホンダは、新型クロスオーバーモデル「NX400 E-Clutch」を2026年6月18日より全国のHonda Dreamにて発売します。

このモデルは“DAILY CROSSOVER”を開発コンセプトとし、タフな印象と軽快な乗り味を両立させている点が大きな特徴です。その扱いやすさから普通自動二輪免許教習車としても選ばれています。

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外観は、塊感のあるフォルムとレイヤー構造によるシンプルな構成で、アドベンチャーテイストを取り入れながらも都会的な風景に馴染むモダンなデザインとなっています。また、ヘッドライトとテールランプをコンパクトに設計することで、堂々としたシルエットの中に軽快な雰囲気を加えています。

このモデルで最も注目されるのは、ホンダが独自に開発した新技術「Honda E-Clutch」の搭載です。このシステムは、発進や変速、停止時に求められるクラッチレバーの操作を自動制御するもので、ライダーはクラッチ操作から解放され、よりスムーズな走行を体験できます。

渋滞時や長距離ツーリングでの疲労軽減に役立つ一方、ワインディングロードなどで走りを楽しみたい時には任意でマニュアル操作に切り替えることもでき、状況に応じた使い分けが可能です。これにより、初心者から熟練のライダーまで、幅広い層がライディングの楽しさをより手軽に味わえるようになります。

パワートレインには、扱いやすさと力強い走行性能を兼ね備えた排気量399ccの水冷DOHC直列2気筒エンジンが搭載されています。低・中回転域ではトルクフルな特性により市街地でのスムーズな走行と力強い加速感を提供し、高回転域では伸びのあるパワフルな走りを実現しています。

車体は、市街地からフラットなダートまで、様々な走行シーンでの利便性を追求したディメンションとライディングポジションが設定されています。アップライトな姿勢と高い視点は、広大な景色を楽しみながらの心地よいライディングに貢献します。

フューエルタンク後端とシート前端は深く絞り込まれ、サイドカバーはフラットな面で構成されているため、ニーグリップのしやすさと良好な足つき性を両立させています。

フレームには、軽量でありながら十分な剛性を確保した鋼管ダイヤモンドタイプが採用されており、フラットダート走行にも対応します。このフレームが持つ適度なしなりは、変化する路面状況へ柔軟に対応し、自由度の高いライン取りを可能にします。

足回りには、フロントにショーワ（Astemo）製のSFF-BP（セパレート・ファンクション・フロントフォーク・ビッグピストン）倒立フロントフォーク（インナーチューブ径Φ41mm）、リアには分離加圧式のシングルチューブタイプサスペンションが装備されています。これらは様々な速度域で安定した走りをもたらすとともに、タンデム走行や荷物積載時の快適性も高めています。ホイールはフロントに19インチ、リアに17インチの5本Y字スポークデザインを採用し、バネ下重量を軽減することで軽快なハンドリング性能に寄与しています。

ライダーを支援する先進機能も豊富に搭載されています。スマートフォンとクルマをBluetoothで連携させる「Honda RoadSync」により、ハンドル左側のスイッチ操作でナビゲーションや天気情報などをメーターに表示できます。ヘッドセットを接続すれば、音声操作や音声案内も利用可能です。メーターには、5.0インチのTFTフルカラー液晶が採用され、3種類の表示タイプと背景色が選択できます。

さらに、滑りやすい路面での安心感を高めるHSTC（Honda セレクタブル トルク コントロール）や、急ブレーキを後続車に知らせるエマージェンシーストップシグナルも標準で装備されています。その他にも、クラッチレバーの操作を軽くするアシスト＆スリッパークラッチ、容量17Lのヒンジ式フューエルタンク、盗難抑止に貢献するH・I・S・S（Honda Ignition Security System）など、利便性と安全性を向上させる装備が充実しています。

ボディカラーは、黒を基調としながら青とオレンジのアクセントが施された「マットバリスティックブラックメタリック」の1色展開で、価格（消費税込）は111万1000円となっています。