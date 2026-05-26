この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ようやく重い腰を上げた」竹田恒泰が苦言を呈す、文科省の国語再編案とスマホ普及による“本離れ”の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「スマホのせいで子供たちが本離れした結果・・・！子供たちの読解能力を上げるために文科省が動く！？」を公開した。動画では、文部科学省が示した高校の国語科目の再編案を評価しつつ、SNS普及による読書離れと読解力低下の現状、そして全科目の成績向上に直結する日本語能力の重要性について熱弁を振るっている。



竹田氏は冒頭、読売新聞の記事を引用し、2032年度以降に実施予定の次期学習指導要領に向け、文科省が国語の再編案を示したことを紹介。現行の「論理国語」や「文学国語」などを廃止し、多様な題材で学べる構成に刷新する方針に対し、「文章を読み解く力というのを重視するような、そういう変更をするわけですね」「これは正しいと思いますよ」と賛同の意を示した。



一方で、2022年度から始まったばかりの現行制度が早くも再編される点について、「もう何年も前に予測できていたと思うんだよね」と苦言を呈す。スマホ普及による圧倒的な読書量の減少を背景に、「ようやく重い腰を上げたという感が拭えない」と文科省の遅い対応を指摘した。



さらに竹田氏は、読書習慣の重要性を強調する。公務員試験に挑む大学生が、有名な文学作品を読み続けた結果、長文問題の解答速度が飛躍的に上がったという実例を披露。「本をたくさん読むと、文章を読み解く力というのは一気に上がるわけですよ」と語り、「読書さえすれば全科目の成績が上がる」という教育業界の共通見解を示した。



その最たる例として東京大学の入試問題に触れ、「知識がないと答えられない問題は出題されません」と断言。日本史などの科目であっても、問題文に提示された情報を正確に読み解き、指定された条件と字数制限の中で的確に回答する力が求められるとし、「あれ国語の試験なんですよ」「完全に日本語能力が問われてる」と独自の視点を展開した。



最後に竹田氏は、スマートフォンを手放さない現代において「日本人は読み書き大切だよと」示すのが国語の教科であると力説。文科省の政策を改めて「たまにはいい政策を立案するじゃないですか」と評価し、動画を締めくくった。