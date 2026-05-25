味付け一発で味がキマる！家に余った「ウスターソース」で作る絶品おかず

使いきれずに余ってしまいがちなウスターソース。でも実は、ソースの濃い味付けはお弁当のおかずなどご飯がすすむ副菜の調味料にぴったり！



これ1本で味がきまる、手軽においしく作れるレシピを4つご紹介します。ぜひ今日の献立に取り入れてみてください。

▼なすのウスターソースケチャップ炒め

コク深いウスターソースにケチャップを合わせた、食欲をそそる味付けのなす炒め。なすがとろっとやわらかく仕上がって、ご飯がすすむ一品です。お弁当のおかずにもぴったり。

▼ウスターソースだけで作る味付け卵

ゆで卵をウスターソースに漬け込むだけの手軽なレシピ。複雑な調味料は不要で、ウスターソース1本あれば完成します。お弁当に入れてもおいしく、作りおきにも向いています。

▼ウスターソースで作るチキンライス

ウスターソースで味付けするチキンライスは、ケチャップとはひと味違う深みのある仕上がり。フライパンひとつでパパッと作れるから、忙しい日にも助かります。

▼ウスターソースのたまご焼き

甘いだし巻きとは違う、ウスターソースのコクが効いた大人味のたまご焼き。少し変わった味付けで、いつものお弁当がグッと引き立ちます。一度食べるとやみつきになるおいしさです。





お弁当のおかずにも、卵料理にも大活躍のウスターソース！



冷蔵庫に眠っていたら、ぜひ取り出していつもの献立をワンランクアップさせてみてください。

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