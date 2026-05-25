「ハイエース」劇的進化に反響あり！

街で見かけない日はないほど、私たちの暮らしを支えているトヨタの商用車「ハイエース」は、1967年の誕生以来、物流の主役や送迎車、趣味の相棒として愛されてきました。

商用車の王様といえる現行の5代目モデルも、2004年の登場から現在に至るまで、使う人の声に応えながら着実に磨き上げられています。

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2026年2月に発売された改良モデル（9型）では、安全性能が大きく進化しました。昼間の自動二輪車を検知する衝突被害軽減ブレーキや、道路標識を表示する「ロードサインアシスト」、全車速追従機能付「レーダークルーズコントロール（アダプティブクルーズコントロール：ACC）」を含む最新の予防安全パッケージ「トヨタ・セーフティ・センス」が搭載されました。

外観は新デザインのLEDヘッドランプを採用し、通称「きのこミラー」の廃止でスマートに進化。内装も全車に8インチのディスプレイオーディオと7インチメーターを標準装備し、モダンな印象です。

機能面では、きのこミラーの代わりとなる「パノラミックビューモニター」の標準化に加え、「スーパーGL」へのシートヒーター採用や、標準ボディ・標準ルーフ車への「フリーストップバックドア」の標準化など、多岐にわたる改良が実施されました。

新しくなったハイエースですが、その一方で、発表と同時に生産枠が埋まるほどの供給不足が続いています。

9型ハイエースの現状について関東の販売店に聞くと、発表前の2025年末から問い合わせが殺到し、発売時にはすでに完売状態の店舗もあったそうです。現在はオーダーストップが続いており、まさに「買いたくても買えない」異例の事態となっています。

この背景には、2024年の認証不正問題による受注残に加え、大幅な改良でさらに需要が高まったことがあります。

生産体制が整わない中で、販売店への割り当て台数も極めて少なく、現場からは「全く足りない」という声が上がっています。

ネット上の声と見ると、期待通りの進化を喜ぶ声と、入手困難な状況に困惑する声が渦巻いています。

デザインや機能については、「ようやくきのこミラーがなくなって、顔つきがスタイリッシュになった」「パノラミックビューモニターの標準化は助かる」といった、見た目の刷新と実用性の向上を歓迎する書き込みが目立ちます。

また、長距離運転の多いユーザーからは「待ちに待ったACCの搭載で移動の疲れが減りそう」「メーターがデジタル化されて、一気に今どきのクルマになった」と、近代的な装備へのアップデートを絶賛する声が相次いでいます。

一方で、販売状況に関してはかなり切実な投稿が並んでいます。「発表日に意気揚々とディーラーへ行ったのに、すでに枠がないと言われた」「カタログすらもらえないほどのオーダーストップ状態で、もはや幻のクルマ」といった、購入を断念せざるを得ない人たちの嘆きがあふれています。

さらに、深刻な車両不足の現状を受けて「仕事で使いたいのに、これでは商売にならない」「中古車価格がまた跳ね上がるのではないか」と、今後の市場への影響を懸念する声も多く、手に入れたいユーザーにとっては歯がゆい状況が見受けられました。