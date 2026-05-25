【あの人は今こうしている】

ボクシング元世界王者・内藤大助さんは昨年ジム開設「ジィちゃんバァちゃんも大歓迎」

大津祐樹さん（元サッカー日本代表／36歳）

代表メンバーも決まり、6月サッカーW杯への期待と興奮が高まってきた。今回登場の大津祐樹さんは柏レイソルや欧州で活躍し、2012年のロンドン五輪ではベスト4進出に貢献するなど日本代表としても活躍した。今どうしているのか。

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大津さんに会ったのは、東京メトロ銀座一丁目駅から徒歩約1分の高級腕時計販売専門店「コミット銀座」。

23年12月に現役を引退し、25年11月、この店を運営する「株式会社コミット」代表取締役に就任したという。サッカー選手から腕時計会社社長に転身とは珍しい。

「いえ、セカンドキャリアとして転身したわけではありません。僕は現役中の19年に人材会社『株式会社ASSIST』を立ち上げ経営してきて、経営やマネジメントができたので、引退と同時に『ASSIST』の株を、イベントのスポンサーとして組むなどつながりが強くなっていた『コミット』に売却し、『コミット』取締役に就いていました。転身ではなく、それまでの延長線上で代表に就いたんです」

大津さんはもともと時計が大好きで情報通だったとか。「コミット」とは店と客の関係からビジネスパートナーになり、経営統合したというわけだ。

現在、年商300億円、子会社となった「ASSIST」と合わせ社員130人。責任重大だが、「サッカー選手として、いつも大きなプレッシャーと闘っていたから大丈夫」とサラリ。

そもそも、「ASSIST」は大津さんが15年に千葉・柏で始めたサッカースクールが起点。現役時代から企業経営を始める例も多くはない。

「僕は現役時代に始めたかったんです。経営については人に会ったり日経新聞を読んだりして学んできました。起業したからには継続も大事なので、スクール事業は今も続けています」

「ASSIST」では、東京都社会人リーグ2部所属のサッカーチーム「スペリオ城北」の運営も手がけているというから、大忙しだ。

「そうですね。やることがたくさんあるので、『コミット銀座』が開店する午前11時前に出社し、退社は午前0時や1時。サッカーではメッシやクリスティアーノ・ロナウドのようなスター選手にはなれなかったので、ビジネス界でスターになりたいと思っています」

いやはや、頼もしい。

私生活も充実。18年にテレビ朝日の久冨慶子アナウンサーと結婚し、5歳の長男、この6月に1歳になる次男の4人家族で暮らす。

子どもは将来、サッカー選手に？

「プロになるのは簡単ではなく、目指すのはリスキー。だから子どもにはやらせないと思っていましたが、プロになるならないに関わらず、チームで取り組むことで発揮できる力は個人より大きいことをサッカーから学び、人生にプラスだと思うようになりました。長男はスクール入り、サッカーを始めています。影からそっと見ていますが、才能があるかどうかはわかりませんね（笑）。

「妻は僕が仕事に集中できる環境をつくってくれているので、感謝しかありません」

■W杯、日本は研究され尽くす前の今がチャンス

さて、大津さんは高校卒業後、Jリーグや欧州リーグでFWやMFとして活躍。とくに日本代表として臨んだロンドン五輪で、グループリーグ第1戦の強豪スペイン相手に決勝ゴールを決め、ベスト4進出の立役者となった。

「スペイン戦のゴールについてファンがよく話題にしてくれるんですけど、僕としてはJリーグなど他のゴールと同じ、吐くほど苦しい練習の末に生まれたゴールのひとつで、特別のこだわりはありません。ただ最近、仕事でスタジアムに行き、興奮して応援し感動しているファンの姿を見ていると、僕もこんなふうに感動を与えられるポジションにいたんだなとうれしく思うようにもなりましたね」

W杯への期待を一言。

「欧州のトップチームで活躍する選手が増え、日本の実力は格段に上がっています。優勝は非現実的な夢物語ではない。他国に警戒されて研究され尽くす前の今がチャンスではないかと思います」

がんばれ、ニッポン！

（取材・文=中野裕子）

▽大津祐樹（おおつ・ゆうき） 1990年3月24日水戸市生まれ。成立学園高校から2008年柏レイソル加入。11年、ドイツ・ボルシアMG、オランダ・VVVフェンローを経て14年、古巣でJリーグ復帰。横浜Fマリノス、ジュビロ磐田を経て23年引退。11〜13年には代表に選抜され、12年ロンドン五輪ベスト4に貢献した。