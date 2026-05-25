猫さんの行動に驚かされることは多々ありますが、逆も然りのようで…。娘さんの動きに困惑する猫さんたちの姿が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で2万再生を突破し、「仲良し家族で羨ましい」「今日も癒やされました」といったコメントが寄せられました。

【動画：中学生の女の子が、全身にクッションカバーをかぶった結果→見ていた犬と猫が…『ドン引きする光景』】

ボロボロのクッションのお手入れday

YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」に投稿されたのは、猫の「ぽんすけ」くんと犬の「はな」ちゃんが困惑(？)している様子。この日、ママさんはクッションのお手入れをすることに。どうやらクッションが穴だらけになってしまったようで、カバーを変えることにしたといいます。

実はその犯人、ぽんすけくんなのだとか。人間も大好きな某クッションは、猫さんにも人気なのでしょう。そんな小さな穴がいっぱい開いたクッションの修理を始めようとしたのですが、ここで娘さんが"奇行"を始めたそうです。

"奇行"を始める娘さんにぽんすけくん達は…

なぜか娘さんは、クッションカバーの中に入りだしたのだとか…。手直ししながらその姿を見ていたママさんも思わず「怖っ」という声が漏れたそう。ただ、その姿に困惑していたのはママさんだけではなかったようです。

どうやらはなちゃん・ぽんすけくんも娘さんの姿にドン引きしていたよう。それぞれ娘さんの近くに来ると「やばっ…」といった表情を浮かべ、すぐさま去っていったといいます。種族を超えてドン引きさせる娘さん、それを見て困惑させるはなちゃん・ぽんすけくんに思わず笑ってしまいました。

ドン引きしたけど気にはなる

戸惑うはなちゃん・ぽんすけくんを他所に、おかまいなしの娘さん。とってもシュールな光景ですが、家族の幸せが伝わってきてホッコリもします。奇行で笑わせてくれる娘さん、それを見てドン引きするはなちゃん・ぽんすけくんなのでした。

投稿には「はなちゃんファミリー楽しそうでいいなぁ～」「お姉ちゃんのやることっていつもおもしろい」「ウゴウゴ動いているお姉ちゃんの様子を不安そうに見てるぽんちゃんが可愛いです！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」では、おっとり優しいぽんすけくん＆クセが強いはなちゃんの面白くて可愛い姿が多数投稿されています。

ぽんすけくん、はなちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。