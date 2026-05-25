鏡のような水面に映った雄大な富士山と4頭の柴犬…逆さ富士と"逆さ柴"が映える写真が話題だ。



【写真】こちらもめでたい！富士山を背景にポーズばっちり

今、SNSで「ポスターにしたい！」と絶賛されているのは、柴犬のあのんちゃん、つきひちゃん（@mooko4575）と、そのお友達のむぎちゃん、大空（そら）くんが披露した写真。



波ひとつない水面に、富士山と柴犬4頭が反転して映り込むその光景は何とも縁起が良さそう。しかしその完璧すぎる一枚の裏側には、飼い主さんたちの「必死の努力」が隠されていたそうだ。撮影の真相について、投稿主である飼い主さんに話を聞いた。



――撮影された状況について。



飼い主さん：この日はあのんの姉妹の家族、合わせて4頭で一緒にお出かけしていました。場所は山梨県の「河口湖ハーブ庭園」なのですが、実はここ、湖畔ではなく庭園の中にある「逆さ富士が撮れるフォトスポット」。少し風も吹いていたのですが、挑戦してみたら運良く撮影することができました。



――4頭とも非常にお利口に並んでいますね。



飼い主さん：この直前にも別の庭園でお散歩や撮影をしていたので、犬たちからすれば「また撮影？ ハイハイ」という感じだったのかもしれません（笑）。「撮影の後にはオヤツが貰える」と分かっているので、頑張ってお利口にしてくれました。



――全員の視線をこちらに向けるのは至難の業では？



飼い主さん：写真では涼しい顔をしていますが、実は大人4人がかりで目線をこちらに向かせるために必死でした（笑）。



－－写真を見た感想は？



こんな写真は今まで撮れたことがなかったので、本当に嬉しかったです。友人からも「凄い！」と喜んでもらえました。



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SNSでは「大人じっと座っててお利口！」「ベストショットすぎる」「尊さが倍増している」などの反響が寄せられた。大人たちのチームワークと、オヤツを心待ちにする柴犬たちの協力が生んだ奇跡のショット。気が早いが、年賀状にピッタリな写真だ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）