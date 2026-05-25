この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「カップルにインタビュー」と題した動画を公開した。街角を歩く20代の美容師カップルに声をかけ、リアルな給与事情からTikTokを通じた中学生からのロマンチックな馴れ初め、そして「20代のうちに自分のお店持つ」という将来の夢までを赤裸々に語っている。



交際して1年になるという2人は、共に美容師として働いている。仕事の状況について問われると、お姉さんは先輩の動きを見て臨機応変に対応する日々に追われ、「急性胃腸炎になりました」と苦笑いを浮かべながら多忙さを明かした。一方、気になるお給料については、美容師の卵であるお姉さんはまだ給料が出ていないものの、初任給が出たらお世話になっている母親を「ご飯連れて行きたいな」と笑顔で語った。美容師3年目のお兄さんは、月収「23万円」と堂々と答えている。



話題は2人の出会いに発展。お兄さんが「これ長くなりますよ」と前置きしつつ明かした馴れ初めは、中学2年生の頃にお兄さんがTikTokに投稿した動画がバズったことがきっかけだった。そこから連絡を取り合うようになり、毎日ビデオ通話をする仲になったという。しかし、埼玉と神奈川という遠距離だったため会うことは叶わず、それから6年越しに連絡が来て交際に発展したというドラマチックなエピソードを披露した。



お互いの好きなところについて、お姉さんは「世界で1番優しいです」と即答。この日も荷物を持ってくれているお兄さんの気配りできる人柄を絶賛した。将来の夢については、お兄さんが「金持ちになることです」と宣言し、自分のお店を持って家族を養うために頑張りたいと真剣な表情で目標を掲げた。



最後にリアルな貯金額を明かしつつ、終始和やかな雰囲気でインタビューに応じた2人。中学生時代のオンラインでの出会いから長い年月を経て結ばれた2人の強い絆と、美容師として高みを目指すひたむきな姿勢が伝わってくるインタビューとなっている。