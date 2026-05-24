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YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「【正直な感想】自宅Wi-Fiにおすすめ？GMOとくとくBBのホームルーター「Speed Wi-Fi HOME 5G L13」を2年間使ってわかったメリット・デメリット(とくとくBBホームWi-Fi)」を公開した。動画では、IT系現役会社員のネコさや氏が、GMOとくとくBBのホームルーター「とくとくBBホームWi-Fi」を2年間使用した経験をもとに、同サービスのメリットとデメリットを徹底レビュー。光回線との併用経験も踏まえ、ホームルーター選びのリアルな実態に迫っている。



ネコさや氏はまず、利用回線やデータ無制限といった基本概要を解説した上で、2年間使ってみた正直な感想として「自宅Wi-Fiとして十分使える」と結論付けた。



具体的なメリットとしては、「月額料金が安い」「最大103,000円のキャッシュバック」といったコスト面を高く評価。また、提供される端末「Speed Wi-Fi HOME 5G L13」の性能の高さにも触れ、下り速度が200Mbpsを超えるなど、動画視聴やリモートワークはもちろん、オンラインゲームも「普通に遊ぶ程度なら十分快適」と太鼓判を押した。万が一速度に不満があっても、違約金なしで同社の光回線へ乗り換えできる独自のサポート体制があることも、ユーザーにとっての大きな安心材料として挙げている。



一方で、IT系会社員ならではの視点からデメリットも厳しく指摘した。「上りが遅い、Ping値が高い」点を取り上げ、実際のPC画面を用いて30GBの大容量ファイルのアップロードに長時間を要する見込みだったことを検証。本格的なFPSゲームや大容量データのやり取りには不向きであると注意を促した。他にも、より繋がりやすいプラスエリアモードが有料である点や、2年以内の解約による端末残債のリスクにも言及している。



動画の終盤では、これらの特徴を踏まえ、同サービスがすぐにインターネットを使いたい人や引っ越しが多い人に最適である一方、安定性や通信速度を極限まで重視する人には光回線が適していると総括。手軽さとコストパフォーマンスを求めるユーザーにとって、自身のライフスタイルに合った通信環境を選ぶための重要な指標となる内容となっている。