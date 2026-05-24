沢尻エリカ、20年前の「別に」騒動に言及「あの時代は訳わかんないくらい…」
【モデルプレス＝2026/05/24】女優の沢尻エリカが、23日放送の日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜日よる11時30分〜）に出演。2007年に話題となった「別に」発言を振り返った。
【写真】沢尻エリカ「際どい」大人セクシー衣装姿
沢尻は過去に、自身の主演映画「クローズド・ノート」（2007年）の初日舞台挨拶にて司会からの質問に「別に」と返答したことが話題に。番組ではこの時の騒動について触れると沢尻は「大変だったあの時期」と告白。続けて「あの時代は訳わかんないくらい忙しかった時期ではあるんですけど」と多忙な日々だったと振り返った。
また「若い時って自分はこうじゃなきゃいけないとか、変に（理想に）とらわれていた時期で。うまく自分も表現できないし、みたいな時期で」と若さゆえに悩んでいたという。沢尻は「単純に自分が子供だったって話なんですけど、それでパンクしちゃった」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】沢尻エリカ「際どい」大人セクシー衣装姿
◆沢尻エリカ、舞台挨拶での「別に」発言が当時話題に
沢尻は過去に、自身の主演映画「クローズド・ノート」（2007年）の初日舞台挨拶にて司会からの質問に「別に」と返答したことが話題に。番組ではこの時の騒動について触れると沢尻は「大変だったあの時期」と告白。続けて「あの時代は訳わかんないくらい忙しかった時期ではあるんですけど」と多忙な日々だったと振り返った。
◆沢尻エリカ「単純に自分が子供だった」
また「若い時って自分はこうじゃなきゃいけないとか、変に（理想に）とらわれていた時期で。うまく自分も表現できないし、みたいな時期で」と若さゆえに悩んでいたという。沢尻は「単純に自分が子供だったって話なんですけど、それでパンクしちゃった」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】