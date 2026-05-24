簡単なのに結構うまぁぁぁ♡【ミスド】ウチカフェが華やぐ！「アレンジレシピ」

【ミスタードーナツ】には、電子レンジで温める、冷凍庫で凍らせるといった、簡単アレンジとの相性抜群なドーナツがあります。公式サイトでは「アレンジレシピ」も紹介されているため、いつもとは違う特別感を楽しみたいときにぴったりです。そこで今回は、@ftn_picsレポーターHaruさんが驚いた、おすすめアレンジを紹介します。

おうちカフェが華やぐ簡単アレンジ

レポーターHaruさんが「簡単なのに結構うまぁぁぁ♡」と絶賛するのは、ファンシードーナツの「オールドファッション シナモン」を使ったアレンジレシピ。表面がカリッとするまでトースターで焼いたドーナツにアイスクリームをのせ、いちごチョコとミントのトッピングで仕上げています。シナモンが好きな人であれば、追いシナモンでスパイス感をアップさせても美味しいかも。

バナナ × クリームチーズで高級感アップ

つづいては、公式サイトで紹介されている「エナジー・ファッション」のレシピを参考にしたアレンジ。「オールドファッション ハニー」に、バナナ・クリームチーズ・シナモンを組み合わせると、レポーターHaruさんいわく「バナナとクリチの相性も抜群でリピしたくなる美味しさ」になるそう。

食後のミニデザートに

公式サイトのアレンジレシピ「オールドファッションパフェ」は、カリカリに焼いたオールドファッション × アイスクリームによる、温かさと冷たさが贅沢感のあるアレンジ。アイスクリームやトッピングの組み合わせを変えると、また違った味わいが楽しめるので、バニラやチョコレートなど、好きなフレーバーを組み合わせてみて。

お子さんと一緒に作る贅沢アレンジ

最後に紹介するのは、定番メニューの「チョコファッション」を使ったアレンジレシピ。チョコチップアイス・いちごチョコ・棒付きチョコレートをトッピングするだけで、華やかで食べ応えのあるスイーツが完成です。トースターなども使わないお手軽アレンジは、スイーツ作りに挑戦してみたい小さいお子さんも楽しめるはず。

【ミスタードーナツ】の「アレンジレシピ」は、ちょっと気分を変えたいときや、手軽に華やかなスイーツを楽しみたいときにぴったり。食べ慣れた味とは違った味わいを楽しめるので、ぜひ一度試してみて。

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writer：河合 ひかる