2分焼くだけで最高のつまみ！余り餃子の皮で『ペッパーチーズせんべい』が超簡単♪

ちょっと余った餃子の皮、パリパリせんべいに変身します。

フライパンで1分焼くだけ。ごま油の香ばしさと黒こしょうのパンチで、おやつにもおつまみにもぴったり。気づけば片手でパクパク……これは止まらなくなる味です！

『超簡単！ペッパーチーズせんべい』のレシピ

材料（6枚分）

餃子の皮……6枚

ごま油……小さじ1と1/2

塩……少々

粉チーズ……少々

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）フライパンにごま油小さじ1/2を中火で熱し、餃子の皮3枚を並べて1分〜1分30秒焼く。裏返してさらに1分ほど焼いて取り出す。残りも同様に焼く。

（2）（1）の餃子の皮の片面にごま油小さじ1/2を等分に薄く塗り、器に盛って、塩、粉チーズ、粗びき黒こしょうを等分にふる。

今度は〈皮を余らせる〉ために餃子を作りたくなるかも。あっという間にできるから、パパっとおつまみにもおすすめです♪

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）