2分焼くだけで最高のつまみ！余り餃子の皮で『ペッパーチーズせんべい』が超簡単♪
ちょっと余った餃子の皮、パリパリせんべいに変身します。
フライパンで1分焼くだけ。ごま油の香ばしさと黒こしょうのパンチで、おやつにもおつまみにもぴったり。気づけば片手でパクパク……これは止まらなくなる味です！
『超簡単！ペッパーチーズせんべい』のレシピ
材料（6枚分）
餃子の皮……6枚
ごま油……小さじ1と1/2
塩……少々
粉チーズ……少々
粗びき黒こしょう……少々
作り方
（1）フライパンにごま油小さじ1/2を中火で熱し、餃子の皮3枚を並べて1分〜1分30秒焼く。裏返してさらに1分ほど焼いて取り出す。残りも同様に焼く。
（2）（1）の餃子の皮の片面にごま油小さじ1/2を等分に薄く塗り、器に盛って、塩、粉チーズ、粗びき黒こしょうを等分にふる。
今度は〈皮を余らせる〉ために餃子を作りたくなるかも。あっという間にできるから、パパっとおつまみにもおすすめです♪
教えてくれたのは…
およねオヨネ
料理家
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SNS総フォロワー40万人超えの今をときめく爆速レシピクリエイター。「自炊ハードルを地の果てまで下げていく」をモットーに料理で笑顔を生み出す活動を爆進中。これまでに3冊のレシピ本を出版。近著に『”使いきる”だけでうまくいく 物価高に負けないレシピ事典』（KADOKAWA）がある。
（『オレンジページ』2026年5月17日号より）