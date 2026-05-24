伝統ある直列6気筒を中心に開発

BMW Motorradから、パフォーマンスとラグジュアリー、そしてダイナミズムを新たな形で表現する展望を示したビジョン・バイク「Vision K18」が、2026年5月15日に発表されました。

このモデルは、イタリアのコモ湖畔で5月15日から17日まで開催されたエクスクルーシブなイベント、コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステで初めて一般に披露されました。

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Vision K18の心臓部であり、デザインと技術の両面で中心的な役割を担っているのが、伝統の1800cc直列6気筒エンジンです。このアイコニックなドライブトレインは、BMWにとって何十年にもわたりスムーズな回転と独特のキャラクターを象徴する存在であり、この車両の出発点ともなっています。

そのデザインは、コンコルドのような高速航空機からインスピレーションを得ており、静止していてもダイナミズムを感じさせる、際立って細長いシルエットが特徴です。テクノロジーはあえて隠さず、意図的に露出されています。

離陸する航空機を思わせるイメージや、矢印型のシルエットは「Full Force Forward（全力前進）」という指針を形にしたものです。また、「The Heat of Speed（スピードの熱狂）」という視覚的なアイデアのもと、陽炎（ヒートヘイズ）エフェクトを意図的に採用し、直列6気筒エンジンのパワーを可視化することで、パフォーマンスを感情的に訴えかけるイメージへと昇華させています。

このモデルは、6つのインテーク、6つのテールパイプ、そして6つのLEDヘッドライトを備え、エンジンを露出させることで、そのエクスクルーシブなキャラクターを強調しています。また、油圧式ロワリングサスペンションも採用されています。

ボディワークには、2メートルを超えるシームレスなサイドパネルを含むアルミニウム製パーツが使用されており、その一部は「プラニシング（叩き出し）」と呼ばれる丹念な手作業によって成形されました。アルミニウムや鍛造カーボンといった対照的な素材の組み合わせや、溶射によって生み出された特殊な表面仕上げが、デザインにアクセントを加えています。

さらに、エアボックスとタンクの位置を入れ替えるという技術的な工夫により、最大限にフラットなリアラインを実現。対照的に、カーボンで縁取られた幅広のリアセクションには6本のテールパイプが収められています。

このVision K18について、BMW MotorradのCEOであるマーカス・フラッシュ氏は次のように語っています。

「Vision K18によって、私たちはパフォーマンス、ラグジュアリー、エモーションを新しく、そして非常に自信に満ちた方法でどのように解釈しているかを示します。私たちにとって直列6気筒は、単なるエンジンをはるかに超えた一つのステートメントです。Vision K18は、このパワーを彫刻的なフォルムへと変換し、静止していてもダイナミズムとスピードを感じられるようにしています。このバイクは、デザインとパフォーマンスの境界を何度も再定義し続けるという私たちの情熱を象徴しています」。

ワンオフ（一点物）として構想されたVision K18は、妥協のない情熱と確かな長距離走行性能を融合させ、旅を官能的な体験へと再構築することを目指しています。細部に至るまでシャープかつ過激にキャラクターを追求したこの一台は、将来登場する市販モデルのソリューションにインスピレーションを与える存在となるでしょう。