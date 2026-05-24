「大相撲夏場所・１４日目」（２３日、両国国技館）

歴史的な大混戦にもつれ込んだ。平幕の伯乃富士が賜杯争い単独トップの大関霧島を寄り倒し、１０勝目を挙げるとともに逆転初優勝の可能性を残した。小結若隆景は琴栄峰を押し出し、霧島に並ぶ１１勝目。義ノ富士にすくい投げを決めた藤凌駕、藤ノ川を引き落とした宇良が１０勝に乗せた。７人が優勝戦線に残り、史上最多６人による優勝決定戦の可能性が出た。デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は「霧島は最後の一押しが足りない。もっと背中を丸くして寄っていかないといけない」と指摘した。

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霧島は優勝に大きく近づく一番を逆転で落としたな。伯乃富士も動きは良かったよ。土俵際まで追い詰められてもよく我慢した。逆に言えば、霧島は相手を押し込めていない。上体がそってしまっているので最後の一押しが足りないんだ。もっと背中を丸くして寄っていかないといけない。

若隆景は低い姿勢で一気の寄りだった。琴栄峰は立ち合い、左の張り差しにいったけど、こんな相撲をしてちゃダメだよ。番付上位の力士に対しては思い切って頭から当たっていかないと。せっかく、ここまで頑張っていい相撲を取ってきていたのに、大事な一番でちょっと残念な相撲になってしまったな。

千秋楽は霧島、若隆景とも自分の相撲を取りきってほしい。どっちも気の抜けない相手ではあるけど、優勝はこの二人のどちらかだろう。４敗の力士はないと思うよ。