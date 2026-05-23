キッコーマン食品（東京都港区）が販売する「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズ。同シリーズは、厚生労働省の「健康日本21（第3次）」で記されている1日の果実摂取目標量200グラムに対して、2分の1日分（100グラム）以上の果実をひと袋に使用し、すりおろした果実の味わいをワンハンドで朝食やおやつとして楽しめる商品として2024年3月に誕生しました。2026年4月21日時点で、2026年3〜4月の出荷実績は前年同月比で2倍以上になっています。そこで、コーポレートコミュニケーション部報道グループの五味義幸さんに売れ行きが好調となっている要因などについて、聞いてみました。

【えっ？】大変身！ アレンジレシピがコレ！ 「ピュレフルーツ」ってこんなに種類あるの？ ラインアップも！

若年層だけでなく、ファミリー層やシニア層も 理由は…

「ピュレフルーツ」シリーズは、2024年3月に「すりおろしりんご」「すりおろしパインミックス」（現在は終売）が誕生。そして、2025年3月に「すりおろしマンゴーミックス」、6月に期間限定で「すりおろし白桃ミックス」（2026年5月に再度発売）、9月に「すりおろしぶどうミックス」、2026年3月に「すりおろしキウイミックス」が登場しました。

Q．まず、「ピュレフルーツ」の売れ行きが好調となっている理由について、どう分析しているのか教えてください。

五味さん「『デルモンテ ピュレフルーツ』シリーズは、果実100％（生果実換算比）のすりおろしフルーツです。パウチ入りでワンハンドで食べられる手軽さや、常温保存が可能で賞味期間が長いこと、皮をむく手間がなく果実を楽しめる点が特徴です。加えて、すりおろした果実ならではの食感や果実感もお楽しみいただけます。

2024年3月に首都圏・信越エリアの1都9県で発売し、2025年3月より全国に販売エリアを拡大しました。全国発売のタイミングでパッケージのデザインを変更し、パッケージの一部を透明にしました。透明なパッケージにすることで、商品特徴の『すりおろし』『果実の色』という価値がしっかり伝わるようになったと考えています。

全国のコンビニエンスストアでの導入が拡大しているだけでなく、スーパーでは青果売場（フルーツ売場）に導入いただくケースも増えております。

生果実は天候不良などによって供給量・価格が不安定であり、傷んでしまうので、すぐに食べなければなりません。その中で、ピュレフルーツは常温保存ができ、賞味期間も12カ月あるので、廃棄のリスクが低いという点も評価いただいております。

また、2024年度から厚生労働省の「健康日本21（第3次）」で「果実摂取目標値200グラム／日」が示される中、手軽に果実を楽しめる新しい選択肢として選んでいただいていると考えています」

Q．スーパーやコンビニで販売されているフルーツは価格高騰の影響を受けていますが、「ピュレフルーツ」は価格に影響を受けないのでしょうか？

五味さん「果実100％の商品なので、果物の価格影響はある程度あります。ただ、天候不良などによる価格の急激な変化に対応するため、キッコーマン・デルモンテの世界の調達ネットワークを駆使して安定的な調達ができるよう努めており、そこが『デルモンテ ピュレフルーツ』の強みでもあると考えています」

Q．では、前年同月比で2倍以上になるなど、消費者が「ピュレフルーツ」を選ぶ最大の理由については、どうお考えですか？

五味さん「発売当時のメインターゲットは果物を食べたいけどなかなか食べられていない20代〜50代の『忙しい働く女性』と考えていましたが、現状、若年層・ファミリー層・シニア層まで幅広い方にご購入いただいています。

皮むき不要でいつでも食べられ、常温で開封前賞味期間が12カ月あるため、ストックしておけることを評価いただいておりますが、特に若年層では『ワンハンドで手軽に食べられること』、ファミリー層では『砂糖不使用・果実100％でお子さまにも食べさせやすいこと』、シニア層では『すりおろしで食べやすく、長期保存ができること』など『ピュレフルーツ』のさまざまな点を評価いただいております。

また、『ピュレフルーツ』は『常温・冷蔵・冷凍すべてOK』のため、夏場は『冷凍』してお弁当の保冷剤代わりに使い、お昼ご飯のデザートとして食べていただいたり、少し溶かしてシャーベットとして食べていただいたりしています」

果実をワンハンドで手軽に摂取できたり、すりおろしで食べやすく、長期保存も可能。さらに、砂糖不使用という利点が幅広い層で好評価になっているということでした。日常的に果実を摂取したいという人は、ぜひ試してみるのはいかがでしょうか。

※加工した果実の栄養価は生果実とは異なります。