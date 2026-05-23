TOPIX先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.5ポイント安の3888.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3990.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
3930.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
3892.46ポイント 22日TOPIX現物終値
3888.50ポイント 23日夜間取引終値
3870.17ポイント ボリンジャーバンド1σ
3855.80ポイント 5日移動平均
3849.00ポイント 一目均衡表・転換線
3809.88ポイント 25日移動平均
3800.25ポイント 一目均衡表・基準線
3749.59ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3736.06ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3689.31ポイント ボリンジャーバンド2σ
3674.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3629.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
3441.55ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3990.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
3930.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
3892.46ポイント 22日TOPIX現物終値
3888.50ポイント 23日夜間取引終値
3870.17ポイント ボリンジャーバンド1σ
3855.80ポイント 5日移動平均
3849.00ポイント 一目均衡表・転換線
3809.88ポイント 25日移動平均
3800.25ポイント 一目均衡表・基準線
3749.59ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3736.06ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3689.31ポイント ボリンジャーバンド2σ
3674.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3629.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
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