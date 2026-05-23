23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.5ポイント安の3888.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3990.74ポイント ボリンジャーバンド3σ

3930.45ポイント ボリンジャーバンド2σ

3892.46ポイント 22日TOPIX現物終値

3888.50ポイント 23日夜間取引終値

3870.17ポイント ボリンジャーバンド1σ

3855.80ポイント 5日移動平均

3849.00ポイント 一目均衡表・転換線

3809.88ポイント 25日移動平均

3800.25ポイント 一目均衡表・基準線

3749.59ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3736.06ポイント 75日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3689.31ポイント ボリンジャーバンド2σ

3674.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3629.02ポイント ボリンジャーバンド3σ

3441.55ポイント 200日移動平均



株探ニュース