　23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.5ポイント安の3888.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3990.74ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3930.45ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3892.46ポイント　　22日TOPIX現物終値
3888.50ポイント　　23日夜間取引終値
3870.17ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3855.80ポイント　　5日移動平均
3849.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3809.88ポイント　　25日移動平均
3800.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3749.59ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3736.06ポイント　　75日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3689.31ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3674.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3629.02ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3441.55ポイント　　200日移動平均

株探ニュース