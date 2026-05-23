公開中のアニメ映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の冒頭１２分が、２２日の日本テレビ系・金曜ロードショー枠内で放送され、４月１８日に亡くなった同作で毛利蘭役を務めた声優・山崎和佳奈（やまざき・わかな）さん（享年６１）を追悼するメッセージが表示された。

メッセージが表示されたのは公開された映像の最後。「ＴＶアニメ放送開始から約３０年にわたり毛利蘭の声優を務めてくださった山崎和佳奈さんが先日ご逝去されました。長い間、本当にありがとうございました。心からご冥福をお祈り申し上げます。ＴＶ・劇場版『名探偵コナン』制作スタッフ一同」との文字が画面に映された。

今月１６日に同局系で放送されたアニメ「名探偵コナン」（土曜・午後６時）でも山崎さんを追悼。冒頭、コナン、蘭、毛利小五郎の３人が会話するシーンで画面下に「毛利蘭役 山崎和佳奈さんが先日お亡くなりになられました 心からご冥福をお祈り申し上げます」のテロップが流された。

「名探偵コナン」のテレビシリーズで１９９６年の放送開始から約３０年、毛利蘭を演じた山崎さん。活動休止の発表後、３月１４日放送分から岡村明美が代役を担当したが、映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」では、山崎さんが毛利蘭の声を務めている。