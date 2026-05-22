¥Ç¥ó¥½ー¤Î¿·HC¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥Í¥¸»á¤¬½¢Ç¤ ÄÔHC¤ÏGMÊäº´¤È¤·¤Æ»ÄÎ±
¡¡21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤Ï¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÄÔ·ò»Ö¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ê52¡Ë¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢2026-27¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥¨¥ó¥Òー¥±¡¦¥â¥Ç¥Í¥¸»á¡Ê46¡Ë¤¬¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÔ»á¤Ï2000Ç¯¤Ë¥Ç¥ó¥½ー¤Î¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£2013-14¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ÏÆ±¥Áー¥à¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1¥·ー¥º¥ó¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ä¥¢¥ó¥Àー¥«¥Æ¥´¥êー¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ç¥ó¥½ー¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ËÉüµ¢¡£4¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Áー¥à¤ò»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ç¥ó¥½ー¤ÏSV¥êー¥°½÷»Ò¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ò22¾¡22ÇÔ¤Î9°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢ÄÔ»á¤ÏGMÊäº´¤È¤·¤ÆÆ±¥Áー¥à¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥â¥Ç¥Í¥¸»á¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Ç¡¢2017Ç¯¤«¤é¤Î6Ç¯´Ö¤ÇÃË»Ò¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ï½÷»Ò¤Î¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¥»¥·¡¦¥Ð¥¦¥ë¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆîÊÆ¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç¥Áー¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¢£ÄÔ·ò»Ö»á
¡ÖÆüº¢¤è¤ê¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤Î³èÆ°¤Ë¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä¤Ï2025-26¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤òÂàÇ¤¤·¡¢GMÊäº´¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ìò³ä¤òÄÌ¤·¤Æ¥Áー¥à¶¯²½¤Ë·È¤ï¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥ÁºßÇ¤Ãæ¤Ï¡¢¡ØÄº¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Áª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÆ®¤¤Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¥Áー¥à¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÄÉµá¤·¤Æ¡¢Æ´¤ì¤ë¥Áー¥à¡¦Ì¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Áー¥à¡¦±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Áー¥à¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤âÊ¡Åç¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¥Áー¥à¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Î¤´·ò¾¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¢£¥¨¥ó¥Òー¥±¡¦¥â¥Ç¥Í¥¸»á
¡Ö¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¸¥¿È¤È¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÄ©Àï¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¡¢»ä¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿®Íê¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×