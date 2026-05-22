２１日、中国国際茶葉博覧会の国際茶展示エリア。（杭州＝新華社記者／江漢）

【新華社杭州5月22日】中国浙江省杭州市で21日、第8回中国国際茶葉博覧会が開幕した。製茶企業1500社余りが出展している。

２１日、中国国際茶葉博覧会の会場。（杭州＝新華社記者／江漢）

２１日、中国国際茶葉博覧会の新式ティードリンク調飲技能コンテスト参加者。（杭州＝新華社記者／江漢）

２１日、中国国際茶葉博覧会で抹茶製品を味わう来場者（左）。（杭州＝新華社記者／江漢）

２１日、中国国際茶葉博覧会で来場者にお茶を入れる出展者。（杭州＝新華社記者／江漢）

２１日、中国国際茶葉博覧会の会場に設けられた浙江省慶元県の「荒野茶」展示エリアで試飲する来場者。（杭州＝新華社記者／江漢）

２１日、中国国際茶葉博覧会の新式ティードリンク調飲技能コンテストで競い合う参加者ら。（杭州＝新華社記者／江漢）

２１日、中国国際茶葉博覧会でティードリンクを購入する来場者。（杭州＝新華社記者／江漢）