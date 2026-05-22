次世代「LFA」を一般公開！

2026年5月21日、レクサスは、東京・青山にある「INTERSECT BY LEXUS−TOKYO」で、次世代BEVスポーツカーコンセプト「Lexus LFA Concept（レクサス LFA コンセプト）」の一般展示を同日より開始しました。

Lexus LFA Conceptは、レクサスが次世代に向けて開発を進めるBEVスポーツカーのコンセプトモデルです。

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開発は、マスタードライバー“モリゾウ”こと豊田章男会長の想いのもと進められており、トヨタ「GR GT」や「GR GT3」と技術や思想を共有しています。

単なるショーモデルではなく、次世代のクルマづくりに必要な技術や技能を受け継ぐ存在として位置付けられている点が大きな特徴です。

このモデルのルーツは、2025年8月に米国カリフォルニア州で開催された「モントレー・カー・ウィーク」にあります。

当時は「LEXUS Sport Concept（レクサス スポーツコンセプト）」として初披露され、ワイド＆ローの存在感あふれるスタイリングで話題となりました。

その後、日本ではジャパンモビリティショー2025で初公開され、2025年12月にLexus LFA Conceptへ名称を変更して世界初公開されています。

特に初公開時には「LFA」という名称が与えられたことも、自動車ファンの間で大きな注目を集めました。

初代LFAは、レクサスを象徴するスーパースポーツとして今なお高い人気を誇る存在ですが、今回のLexus LFA Conceptは単なる復刻モデルではありません。

レクサスでは、LFAという名を“その時代の技術者が次世代へ受け継ぐべき技術を体現するモデルの象徴”と説明しています。

つまり、内燃機関時代の名車が持っていた精神を、BEV時代へ継承する役割を担っているのです。

エクステリアは、LFAの官能的な造形美を受け継ぎながら、BEVならではの新しいプロポーションを追求しています。

GR GT由来のオールアルミニウム骨格を採用し、低重心かつ軽量・高剛性なパッケージングを実現。

ノーズからリアへと流れる低く伸びやかなシルエットは、見る者に強い印象を与えます。正統派クーペらしい美しいバランスを持ちながらも、次世代スポーツカーとしての先進性を感じさせるデザインに仕上げられています。

ボディサイズは全長4690mm×全幅2040mm×全高1195mmで、ホイールベースは2725mm。乗車定員は2名です。

数値からも、本格的なハイパフォーマンススポーツとして開発されていることが分かります。

インテリアは、“Discover Immersion（ディスカバー イマージョン）”というレクサスの思想を体現した空間となっています。

GR GTと同じ理想的なドライビングポジションを採用し、ドライバーがクルマとの一体感を深く感じられる設計とされています。

室内全体はシンプルにまとめられ、必要な機能を運転席周辺へ集約。ステアリングにはブラインドタッチを可能とするスイッチレイアウトが採用され、視線移動を抑えながら直感的な操作が行えるよう工夫されています。

また、今回の展示では実車に加え、開発初期に描かれたデザインスケッチも公開されています。

完成形へ至るまでの試行錯誤やデザイナーの思想を感じ取ることができる内容となっており、クルマ好きだけでなくデザインに興味を持つ来場者にとっても見応えのある展示です。

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近年、自動車業界では電動化が急速に進んでいますが、その一方で「スポーツカーらしい魅力をどう表現するのか」が大きなテーマとなっています。

そうした中でLexus LFA Conceptは、単なる高性能BEVではなく、“走る歓び”そのものを追求した存在として開発されています。

レクサスは磨き上げた電動化技術と受け継がれてきた技能を融合し、新しい時代のスポーツカー像を提示しようとしているのです。

2025年末の世界初公開以来、高い注目を集め続けているLexus LFA Conceptですが、一般ユーザーが実車を間近で見られる機会はまだ限られています。

今回のINTERSECT BY LEXUS−TOKYOでの展示は、レクサスが描く未来のスポーツカーの方向性を直接体感できる貴重な機会となりそうです。