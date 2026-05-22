【FENDER BASSBREAKER15】（東京八王子 まっちゃん 51歳）

4年程前にハードオフにベースアンプとして売られていた物を購入しました。しかもジャンク扱いでした。ガリがあるとの事でしたが自分には確認できませんでした。

同商品にはヘッドアンプタイプもある事がわかったので機材にはど素人ですがヘッドアンプへの改造をしてみました。

木材で箱を作って載せ替えただけなので偉そうな事は語れませんが。お気に入りポイントは正面に障子をあしらった装飾でしょうか、我ながら良いアイディアだと自画自賛しております。

同じく和装飾、唐草仕様のグレッチを突っ込んで日々ロケンローしております。

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うわ、これはヤバい。昨今は多くの外人さんが日本を訪れたくさんの日本文化を楽しんでおられますが、とは言え、古来の日本家屋の魅力や畳の素晴らしさまでは未体験と思われます。イグサの香りが漂ってきそうな畳仕様に障子…というか欄間の趣きで、現代の洋風家屋には見られない魅力がだだ漏れしております。こうなったら、アメリカンなロゴは取っ払って、ヒノキあたりで表札を張ってほしいなあ。Fenderじゃなくて辺田でお願いします。（唐草グレッチはヤバすぎるので一端見なかったことにする）（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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