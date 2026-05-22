高橋恭平の胸元はだけた白シャツ姿に悶絶！ロングコート肩掛けやセットアップコーデを公開し「眼福」「爆ビジュでメロすぎ」の声

【写真】高橋恭平の胸元はだけた白シャツ姿など『anan』アザーカット／表紙＆中吊り

なにわ男子の高橋恭平が、5月20日発売の『anan』2496号に初のソロ表紙で登場。自身のInstagramでアザーカットを公開した。

■『anan』初表紙の高橋恭平、魅力満載のアザーカットを披露

5月20日発売の『anan』2496号に初のソロ表紙で登場した高橋。「たまたま撮ってたアザーだよん」と添えて、計6点の写真を公開。

1枚目は、白シャツの胸元を大胆に開けてバスタブに浸かり、憂いを帯びた表情を見せる表紙カット。続く2枚目は、黒のタートルネック＆ロングジャケットのコーディネート。暗い部屋の中で光が差す白い壁の前で、顎に手を当ててキリッとポージングしている。3枚目では、1枚目のコーディネートで、バスタブに肩まで浸かって艶やかな目線をカメラに送っている。さらに4枚目では前髪をかき上げて色っぽいポーズを披露。

5枚目は夜の屋外ロケで、ジャケット＆パンツの大人コーデを決めて、行き交うクルマのテールランプをバックに歩道の柵に寄りかかる“待ち合わせ風”ルック。6枚目は2枚目と同じコーディネートで、白い壁の前にしゃがんでいる。

コメント欄には「どの恭平くんも色気があってかっこいい」「バスタブが世界一お似合いです」「いつもとは違うシックな恭平も眼福」「爆ビジュでメロすぎ」「脚が長すぎる」などといったファンの声が続々と到着。

『anan』公式Xでは、表紙や中吊りも公開されている。

■写真：濡れ髪をかき上げるポーズや顎に手を当てた思慮深い表情の高橋

■写真：白シャツの胸元を大胆に開けた『anan』表紙

■タンクトップ姿で寝ころぶ『anan』中吊りカット