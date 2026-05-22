兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が遺体で見つかった殺人事件について、死亡したのは遺体発見の6日前ごろとみられることが新たに分かりました。

【写真を見る】【たつの市母娘殺害事件】 死亡は遺体発見の６日前ごろか 首に深い刺し傷…死因は失血死など 殺人事件として捜査本部設置 逃げた人物を捜査

母娘は遺体発見の6日前「今月13日ごろ」に死亡か



今月19日午前10時半ごろたつの市新宮町段之上の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのを、安否確認で訪れた警察官が見つけました。



警察が21日司法解剖を行ったところ、2人が死亡したのは、今月13日ごろとみられることが新たに分かりました。

死因は母親が「失血死」、娘が「出血性ショック死」

2人の首には深い刺し傷があり、死因は澄恵さんが「失血死」、千尋さんが「出血性ショック死」だったということです。



警察は2人が何者かに殺害されたとみて捜査本部を設置し、殺人事件として逃げた人物の行方を捜査しています。