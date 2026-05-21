永尾まりや、水着姿で妖艶な視線 “モテクイーン”の魅力全開グラビアの撮影風景公開
元AKB48でモデル・俳優の永尾まりや（32）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。表紙＆巻頭に登場した19日発売の『週刊FLASH』（光文社）の撮影風景を公開した。
【写真】大胆！水着で妖艶な視線を向ける永尾まりや
永尾は「FLASH Off-movie マネージャーさんが撮ってくれたやつ全部すき」と投稿。動画では水着姿で浴室やプールで妖艶な視線を向ける様子を公開した。
『週刊FLASH』では「爆モテ」を自認する男女16人がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（ABEMA）で見事クイーンに選ばれた永尾。10ページにわたるグラビアでは、モテクイーンの魅力を遺憾なく発揮している。インタビューでは自らの「モテ観」について語っている。
【写真】大胆！水着で妖艶な視線を向ける永尾まりや
永尾は「FLASH Off-movie マネージャーさんが撮ってくれたやつ全部すき」と投稿。動画では水着姿で浴室やプールで妖艶な視線を向ける様子を公開した。
『週刊FLASH』では「爆モテ」を自認する男女16人がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（ABEMA）で見事クイーンに選ばれた永尾。10ページにわたるグラビアでは、モテクイーンの魅力を遺憾なく発揮している。インタビューでは自らの「モテ観」について語っている。