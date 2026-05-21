5月20日、「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（日本テレビ）に綾瀬はるかが出演。綾瀬に憧れて芸能界に入った元日向坂46の女優、佐々木美玲との共演が実現した。番組放送後、佐々木は早速、自身のInstagramを更新した。

《私の憧れであり、この業界に入るきっかけを作って下さった女優の綾瀬はるかさんとお写真を撮って頂きました！ なんて幸せなことでしょう。このお写真は本当に宝物です。とってもお優しくて》

興奮を隠さず、憧れの人との笑顔のツーショットをアップした。

「1999年生まれの佐々木さんは現在26歳。神奈川県生まれの兵庫県育ちであり、小学生時代には4年間台湾に住んでいた帰国子女でもあります。2016年5月に『けやき坂46 メンバーオーディション』に合格。翌年10月には『Re:Mind』（テレビ東京）で、ドラマ初主演を務めました。

2018年3月7日に発売された欅坂46の6thシングル『ガラスを割れ！』の収録楽曲『イマニミテイロ』では、自身初のセンターポジションを担当。その後もセンター曲やソロ曲を経験。2019年からは『non-no』の専属モデルを務め、同年3月には、自身初の冠番組『開店!みーぱんベーカリー』（テレ朝チャンネル）が放送されました。2020年からは『ZIP!』（日本テレビ）のコーナーリポーターに就任。グループではセンター常連となるなか、2025年4月に横浜スタジアムで卒業セレモニーを行い、グループ活動を終了しました。現在は女優として活動しています」（芸能記者）

佐々木は2025年5月6日、ネットメディア『ENCOUNT』のインタビューでも《綾瀬はるかさんがずっと大好きで、綾瀬さんに憧れてこの業界に入ったので、いつかお芝居でご一緒することが夢です》と、綾瀬への思いを語っている。

かねてから雰囲気が似ているとも言われていたふたり。念願の共演に、Xではファンの歓喜があふれた。

《こうして見ると、みーぱん綾瀬はるかそっくり！！鼻〜口元からフェイスライン全く同じ説》

《みーぱん、憧れの綾瀬はるかさんと共演できて良かったね やはりこの二人雰囲気似てんな〜》

かつて“ひらがなけやき”と呼ばれていた時代から、綾瀬はるか似と話題になっていた佐々木。Instagramでは《いつか憧れである綾瀬さんとお芝居でご一緒することを目標に、これからも頑張りたいなと思います！》と宣言しており、近い将来にドラマ共演もあるかもしれない。

綾瀬は41歳、佐々木は26歳と15歳差。姉妹役ならぴったりかも。