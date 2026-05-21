マツダは21日、新型「CX-5」の発表会を開き、広島出身の女優・綾瀬はるかさんも登場しました。



21日、国内で発売された新型「MAZDA CX-5」。マツダが今後の成長をかけて送り出した車です。



■マツダ 毛籠 勝弘 社長

「新型CX-5は、様々なお客様のライフスタイルに寄り添い、日常の楽しみを広げてくれる1台です。」



ブランドアンバサダーには広島出身の綾瀬はるかさんを起用しました。





■ブランドアンバサダー 綾瀬 はるか さん「マツダは私と同じ広島生まれということで、同じ広島県の企業とこうしてお仕事できることがとてもうれしく思います。アンバサダーとして、マツダの魅力をさらにもっとみなさんに知っていただくよう、頑張りたいと思います。」マツダがブランドアンバサダーを起用するのは15年ぶりです。子どものころからマツダの車を街でよく見かけていたという綾瀬さん。マツダへの思いも語りました。■綾瀬 はるか さん「広島といえば『マツダ』というイメージ。広島の誇りみたいな感じがありますね。戦後から、ただ車をつくるだけではなくて、みんなの希望みたいなものを乗せて走られていたんだなあと思うと、すごく胸が熱くなりました。」華やかな門出を迎えた「新型CX-5」。マツダを代表する車として成長してきました。登場したのは2012年、低燃費技術「スカイアクティブ」や「魂動デザイン」を初めて全面的に採用しました。これまでに500万台以上を販売。年間の世界販売の4分の1を占め、マツダの成長を支える1台です。今回、9年ぶりにフルモデルチェンジしました。実用性を高めるため、車体が11.5センチ長くなり、室内空間が広くなりました。■宮脇 靖知 記者リポート「後ろのドアの開口部がすごく広くなっていて、ストレスなく乗ることができます。」天井の高さが、約3センチ。前の席との間隔が6センチ以上広くなり、ゆとりを感じる車内空間です。足が不自由な高齢者なども、正面を向いて降りることができ、負担の少ない乗り降りが可能です。その乗り心地は・・・。■宮脇 靖知 記者リポート「動き出しが軽やか、スムーズに車が進み始めました。アクセルを踏んでスピードを上げると、力強さも感じるんですけど、車の安定感は動き出しの滑らかさそのままという感じ。感想としては、快適な乗り心地です。」ガソリンエンジンをモーターが補助するマイルドハイブリッドと呼ばれるシステムを採用。市街地でも高速道路でも快適に走ることができます。そして、目をひくのがこの大きなタッチパネル。動画などを楽しむこともできますが、最大の特徴は「Google」の機能を搭載していることです。■宮脇 靖知 記者「オッケーGoogle、このあたりで口コミの高いイタリアンのお店を教えて。」■Googleの返答「経路沿いで見つかった『このあたりで口コミの高いイタリアンのお店を教えて』は、 こちらです。」■宮脇 靖知 記者リポート「運転しながらスマートフォンを操作しているような感覚。これは便利な機能です。」目的地の検索だけでなく、車内の温度設定なども音声だけで操作できます。視線を前に向けたまま運転できるので、安全性が高まるという利点もあります。今回、新型「CX-5」が目指すのは、長く愛される車。幅広い世代の人にも使いやすいよう工夫されたのが荷物スペースです。■宮脇 靖知 記者「開いた瞬間分かるのが、広いなっていう。」■マツダ 新型CX-5 主査 山口 浩一郎 さん「非常に出し入れのしやすい開口にしている。ベビーカーが縦に積めるようになっている。空間の効率性と、出し入れのしやすさが格段に違う。」後部座席のシートを倒すと、大人2人が横になれ、災害時の就寝スペースや遠出の際の休憩にも。さらに、サンルーフを開ければ天体観測も可能です。※サンルーフはオプション■マツダ 新型CX-5 主査 山口 浩一郎 さん「やりたいと思ったことを何でもできそうだという車に仕上げたので、広大なスペースを楽しんでもらえれば。」マツダが力を入れる今回のフルモデルチェンジに、販売会社も大きな期待を寄せます。「アンフィニ広島」では既に100台以上の予約が入っていて、想定を上回るペースだといいます。■アンフィニ広島・事業部 隅田 泰裕 副部長「販売会社としても大きく期待している。マツダの最量販車種なので、CXー5ですので、より多くのお客様に魅力を伝えて届けたいと思っている。」価格は330万円から450万円ほどで、比較的若いファミリー層を主なターゲットにしています。■マツダ 毛籠 勝弘 社長「文字通りマツダのメインの車種として、国内販売でしっかりとお客様にご愛顧いただくことが、国内の事業をよくしていくための最も大きなチャレンジであると思っています。」国内での販売目標は月間2000台。新型「CX-5」が今後のマツダの成長の鍵を握ります。【2026年5月21日 放送】