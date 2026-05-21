Softspoken、約2年ぶり来日公演は全4公演の東名阪ツアー
米国オハイオ州のロックバンドSoftspokenが6月、約2年ぶりの来日ツアー＜Softspoken Japan Tour 2026＞を開催する。
同ツアーは＜赤羽 ReNY alpha 7th Anniversary「Alpha Dope FEST.」＞への出演を含む東名阪全4公演の規模で行われるもの。6月19日に東京・新宿Cat’s hole、6月20日に東京・赤羽ReNY alpha、6月21日に愛知・名古屋 今池GROW、6月23日に大阪・Yogibo HOLY MOUNTAINを巡る予定だ。
バンド初音源「Shorelines」(2016年)リリースから10年を迎える今回のツアーでは、セレブレーションイヤーとして、この10年を振り返るべく新旧楽曲を織り交ぜたセットリストが組まれるとのこと。なお、メンバーの一人は日本留学経験を持ち、名古屋でのバンド活動経験もある親日家だ。
通常チケットはTiGETにて。通常チケットにプラスする“VIPオプションチケット”販売も本日より公式ページにてスタートした。
■ジャパンツアー＜Softspoken Japan Tour 2026＞
6月19日(金) 東京・新宿Cat’s hole
open17:30 / start18:00
▼チケット
前売 \4,000 / 当日 \5,000 (D代別途要)
通常：https://tiget.net/events/479195
VIPオプション：https://softspokenmusic.com/products/shinjuku-vip
6月20日(土) 東京・赤羽ReNY alpha
open11:00 / start12:00
▼チケット
前売 \4,000 / 当日 \5,000 (D代別途要)
e+：https://eplus.jp/sf/detail/4510550001-P0030001
Live pocket：https://livepocket.jp/e/alphadopefest_2026
VIPオプション：https://softspokenmusic.com/products/shinjuku-vip
6月21日(日) 愛知・名古屋 今池GROW
open14:00 / start14:30(予定)
▼チケット
前売 3,500円(+1D) / 当日 4,000円(+1D)
学割(U22)2,000円(+1D) ※当日受付で学生証の提示
通常：https://tiget.net/events/479121
VIPオプション：https://softspokenmusic.com/products/nagoya-vip
6月23日(火) 大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN
open18:00 / start18:30
前売3,500円(+1D)
通常：https://tiget.net/events/485994
VIPオプション：https://softspokenmusic.com/products/nagoya-vip
