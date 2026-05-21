約70店舗・200品超が扇町公園に集結！ Gi-FACTORY「全肉祭」

記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月22日〜24日、大阪・扇町公園で第1回開催約70店舗・総メニュー200アイテム以上が集結。畜産肉・魚肉・果肉をテーマに全国各地の美食が揃う無料ステージライブ・ファイヤーパフォーマンス・子ども向け縁日コーナーなど、グルメ以外のコンテンツも充実 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月22日〜24日、大阪・扇町公園で第1回開催約70店舗・総メニュー200アイテム以上が集結。畜産肉・魚肉・果肉をテーマに全国各地の美食が揃う無料ステージライブ・ファイヤーパフォーマンス・子ども向け縁日コーナーなど、グルメ以外のコンテンツも充実

全国各地の”肉”グルメが大阪に集結します。

Gi-FACTORYが主催する大型野外グルメイベント「全肉祭」が、2026年5月22日から24日の3日間、大阪府大阪市の扇町公園で初めて開催されます。

秋田県ソーセージや仙台牛タン、沖縄県焼き蟹など、普段はなかなか出会えない各地の名品が一堂に集まるイベントです。

Gi-FACTORY「全肉祭」





会場：扇町公園（大阪府大阪市）日程：2026年5月22日（木）〜5月24日（土）時間：10:00〜21:00出店数：約70店舗

「全肉祭」は、畜産肉料理をはじめ、魚肉・果肉など”あらゆる肉”をテーマに全国から出店を募集・選考する西日本最大級の野外グルメイベントです。

和歌山・徳島・広島・北九州・東京など各地で開催実績を持つGi-FACTORYが、今回大阪・扇町公園で第1回を迎えます。

公式ポスターには、こんがりと焼き上がった肉料理・鮮やかな果肉・光沢のある魚介が並び、開催日程とライブ出演者情報が記載されています。

総メニュー数は200アイテム以上に達する予定で、3日間通っても食べきれないボリュームが用意されています。

全国各地の名品メニュー





秋田県ソーセージ・仙台牛タン・沖縄県焼き蟹・徳島県トルコアイスなど、都道府県名を冠した約80品目が顔を揃えます。

畜産肉にとどまらず、魚肉・果肉まで幅広いジャンルの料理が一堂に集まるのが「全肉祭」の特徴で、全国を対象とした選考を経た店舗が出揃います。

会場の様子・にぎわい





過去開催では、青空の下にピザや牡蛎などのブースが立ち並び、会場いっぱいに来場者が集まる光景が広がっています。

屋外の開放的な空間で食べ歩きを楽しめるスタイルが、ファミリーから女性グループまで幅広い層に支持されています。





夜間は21:00まで営業しており、日が暮れてからの時間帯も会場が開放されています。

昼とは異なるムードの中でグルメを楽しめるのも、3日間開催ならではの魅力です。

グルメ以外のお楽しみコンテンツ





子ども向けには大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーが設けられています。

グルメを楽しむ大人の間も、子どもが遊び続けられるスペースが確保されているため、ファミリーでの来場にも対応しています。





夜には、黒衣装を着た3人のパフォーマーが炎を操るファイヤーショーがステージで披露されます。

全肉祭ロゴ入りのトラックステージを背景に炎が舞う迫力のパフォーマンスは、観覧無料で楽しめます。

生ライブも予定されており、グルメと合わせてエンターテインメントを体験できるイベントとなっています。

また、企業ブースによる無料体験・サンプリングやワインの試飲コーナーも用意されています。

「全肉祭」は総メニュー200アイテム以上・約70店舗が集結し、3日間10:00〜21:00まで扇町公園で開催されます。

全国選考を経た畜産肉・魚肉・果肉のジャンルを横断した多彩なグルメと、ライブ・ファイヤーショー・縁日コーナーが揃う大阪初開催の野外フードイベントです。

Gi-FACTORY「全肉祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「全肉祭」はどこで開催されますか？

A. 大阪府大阪市にある扇町公園で開催されます。

開催期間は2026年5月22日から24日の3日間、時間は各日10:00〜21:00です。

Q. 子ども連れでも楽しめるコンテンツはありますか？

A. 大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいといった縁日コーナーが設けられています。

観覧無料のステージ企画やファイヤーパフォーマンスも実施されます。

Q. グルメ以外の体験コンテンツはありますか？

A. 企業ブースによる無料体験・サンプリングやワインの試飲コーナーが用意されています。

最新の出展内容は全肉祭公式Instagramに掲載されます。

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