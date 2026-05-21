セブンが5月21日に無料券追加！「カントリーマアム」「金のミルクキャンディ」など4つが対象。

セブン-イレブン各店では、2026年５月21日から27日までの期間、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。

5月19日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・ローソン

・ファミリーマート

・セブン-イレブン

・ミニストップ

「私のフルーツこれ1本」の無料券も

「１個買うと１個もらえる」キャンペーン

5月21日から新たに始まった「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、ぜんぶで4つ。

1つめの対象商品は、カゴメ「私のフルーツこれ1本 マルチビタミン」「私のフルーツこれ1本 1日分の鉄分」です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「ザバス ミルクプロテイン」の「＋グリーンベジタブル」「キャラメル風味」「ストロベリー風味」「アーモンド風味」（各200ml）です。

いずれか１本を購入すると、「ザバス ミルクプロテイン」の「ココア風味」「バナナ」「ビターショコラ」（各200ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、カンロ「まるごとしぼった果物のど飴りんご 小袋」。

1個購入すると、「健康のど飴 梅 小袋」「金のミルク キャンディ 小袋」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、不二家「カントリーマアム チビまみれ パウチ」「ホームパイ チビだらけ パウチ」。

どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも5月28日から6月10日まで。

購入するごとに半額クーポン届く

【オイコス30円引き】

5月20日から6月2日までの期間、対象のオイコスを購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●オイコスPROドリンク リッチバニラ風味

●オイコスプロテイン ストロベリー風味

●オイコスプロテインドリンク カフェラテ風味

●オイコスプロテイン ヘーゼルナッツ＆チョコ

クーポン引換期間は5月20日から6月9日まで。

【ミンティア メロミー半額】

5月21日から6月3日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で、アサヒ「ミンティア メロミー」を購入すると、次回使える半額クーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●アサヒ ミンティア メロミー しあわせミルク

●アサヒ ミンティア メロミー やすらぎオレンジ

クーポン利用期間は5月21日から6月10日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ