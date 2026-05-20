【鹿児島県鹿児島市】シェラトン鹿児島、マンゴー＆トロピカルフルーツがテーマのアフタヌーンティーを提供



「シェラトン鹿児島」が、ホテル最上階のバー「VIVARIUM(ビバリウム)」にて「マンゴー＆トロピカルフルーツアフタヌーンティー」を6月1日(月)〜7月31日(金)の期間限定で提供する。

植物園がコンセプト。夏果実のアフタヌーンティー



植物園をコンセプトにしたバー「VIVARIUM」で提供するアフタヌーンティーは、季節感を取り入れた見た目にも華やかなスイーツや、鹿児島県産の食材をふんだんに使用したセイボリー、焼き立てが味わえる自家製スコーンや、シェラトン鹿児島オリジナルティーを含むドリンクが楽しめるセットメニューだ。

今回は、旬を迎えるマンゴーとトロピカルフルーツを贅沢に使用した「マンゴー＆トロピカルフルーツアフタヌーンティー」を期間限定で提供する。



太陽の恵みをたっぷりと受けて育った夏果実のみずみずしさに、パッションフルーツやココナッツの香りが重なり、初夏ならではの爽やかさと南国を思わせる華やかな余韻が広がる。厳選した上質な素材を用いて一つひとつ丁寧に仕上げた、シェラトン鹿児島ならではの洗練されたラインナップを楽しめる。

充実のスイーツ・セイボリー・スコーン・ドリンク



アフタヌーンティーの上段には、太陽の恵みをたっぷりと受けて育まれた、濃密でコクのある甘みが魅力のマンゴーを使用したマンゴープリンと爽やかな酸味が心地よいヨーグルトムースや、ココナッツプリン パッションソース、ココナッツのムラングシャンティ、ココナッツムースタルトなど、鮮やかな彩りのスイーツが揃う。



みずみずしい果実の魅力を一皿に凝縮したマンゴーとトロピカルフルーツのマリネは、味わいだけでなく視覚的にも季節感を演出する一品だ。



下段のセイボリーは、フランス料理のコンクールで日本一に選ばれたシェフが手掛ける内容で、白身魚のマリネ パッションフルーツソース／スライダー 鶏つくねの照り焼きマヨネーズ／チーズボール トロピカルチリソース／トルティーヤ ケイジャン風味／ボレンタ トマトオリーブソースを用意。フレンチの技を感じさせる繊細な味わいと美しく計算された構成がスイーツとの調和を生み出し、アフタヌーンティー全体に奥行きと満足感をもたらす。

スコーンは定番のプレーンスコーンと、トロピカルな香りが広がるココナッツスコーンの2種を用意し、マンゴー＆パイナップルジャムとクロテッドクリームを添えて提供。バターの風味豊かな生地に果実の甘酸っぱさがアクセントを加える。

ドリンクはフリーフローで期間限定の香り高い紅茶を含むティーセレクションのほか、今回より新たに加わる華やかなアートスムージーを用意。見た目にも美しい一杯が、アフタヌーンティーのひとときをより印象深いものに演出する。

開催概要

「マンゴー＆トロピカルフルーツアフタヌーンティー」は19階バー「VIVARIUM」で開催され、提供時間は14:00〜と15:00〜の各回120分制。料金は6,000円(税・サ料込)。

なお、利用は中学生以上が対象で、キャンセル料は前日18時以降50%、当日100%となっている。

シェラトン鹿児島について



“Where the world comes together(世界が出会う場所)”をブランドコンセプトに掲げるシェラトン鹿児島は、ホテル館内と壮大な景観の境界をなくし鹿児島の伝統的な美と西洋の美を融合。桜島を高層階から望む客室をはじめ、ウエディングから各種コンベンションまでフレキシブルに対応する宴会フロア、5つの個性を放つレストラン・バーのほか、天然温泉やスパ、クラブラウンジ、フィットネスを完備している。

2024年には国際的なエコラベル「Green Key(グリーンキー)」認証を取得し、継続更新中だ。

鹿児島の夏をトロピカルフルーツとともに楽しめる「マンゴー＆トロピカルフルーツアフタヌーンティー」を、この機会に体験してみては。

■シェラトン鹿児島

住所：鹿児島県鹿児島市高麗町43-15

公式サイト：https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/kojsi-sheraton-kagoshima/

■マンゴー＆トロピカルフルーツアフタヌーンティー概要

開催場所：19階 バー「VIVARIUM」

提供期間：6月1日(月)〜7月31日(金)

提供時間：14:00〜 / 15:00〜 ※各回120分制

プランの詳細：https://vivarium.sheratonkagoshima.com/groups

※画像はすべてイメージ

(丸本チャ子)