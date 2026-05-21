ワンピースの公式旗艦店、“不正対策”を発表 入店時に顔認証＆カードBOX販売時「テープをカット」転売も警戒
東京・新宿に昨年12月オープンした『ONE PIECE』（ワンピース）の公式旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」が、6月1日より入店時に不正行為の対策として顔認証システムを導入する。公式サイトとXできょう21日、発表した。
【写真】グッズが沢山…『ONE PIECE BASE SHOP』の内部
発表で「ご入店方法変更（顔認証システム導入）に関するお知らせ」とし、「このたび、お客様により安全でスムーズにご入店いただくため、2026年6月1日(月)より、ご入店時に顔認証システムを導入することとなりました」と報告。「顔認証システム導入後は、顔情報とご本人様を確認させていただき、ご入店となります。これにより不正入店を防止し、すべてのお客様に安心してご来店いただける環境を強化してまいります」と説明した。
なお「本人以外の人物による入店など、不正に入店を行おうとする行為が確認された場合、当日のご入店をお断りし、今後のご来店も禁止させていただく場合がございます」と呼びかけ。「お客様にはご不便をおかけいたしますが、すべてのお客様が公平かつ安心してお楽しみいただけるよう、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます」と伝えた。
また5月30日より、「ONE PIECEカードゲーム」ブースターパック販売の際の対応について」も転売の対策を発表。「BOX販売を行う場合はお客さま確認のもと、転売対策としてレジにてBOXのテープをカットいたします。ご了承いただける方のみに販売いたします」と呼びかけた。
【写真】グッズが沢山…『ONE PIECE BASE SHOP』の内部
発表で「ご入店方法変更（顔認証システム導入）に関するお知らせ」とし、「このたび、お客様により安全でスムーズにご入店いただくため、2026年6月1日(月)より、ご入店時に顔認証システムを導入することとなりました」と報告。「顔認証システム導入後は、顔情報とご本人様を確認させていただき、ご入店となります。これにより不正入店を防止し、すべてのお客様に安心してご来店いただける環境を強化してまいります」と説明した。
また5月30日より、「ONE PIECEカードゲーム」ブースターパック販売の際の対応について」も転売の対策を発表。「BOX販売を行う場合はお客さま確認のもと、転売対策としてレジにてBOXのテープをカットいたします。ご了承いただける方のみに販売いたします」と呼びかけた。
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