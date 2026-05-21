【ちいかわ×チロルチョコ】今年は中身も“ちいかわ型”に 全20種類のパッケージ×4種のスクエア缶で登場
チロルチョコは、『ちいかわ チロルチョコ缶』を6月22日より全国で発売する。
【写真】ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの全4種のスクエア缶（外装）
第4弾となる今回は、ちいかわ柄のオリジナルモールド（チロルチョコの型）を開発。柄は全8種類（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋）となっている。
外装（缶）は、ちいかわデザインのスクエア型の缶で全4種類。缶の蓋はエンボス加工することで、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの顔がぷっくりとした立体感のある仕上がりとなっている。中の個装は、個性豊かなちいかわたちが載った全20種類のパッケージがランダムで入っている。
フレーバーはミルクのまろやかな甘みが特徴の「ホワイトビス」とさわやかないちごの風味を楽しめる「いちごビス」の2種類。どちらもサクサク食感のビス入りで、何個も食べやすい味に仕立てられている。
価格は15個入り（いちごビス：8個、ホワイトビス：7個）で864円（※税込参考価格）となっている。
【写真】ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの全4種のスクエア缶（外装）
第4弾となる今回は、ちいかわ柄のオリジナルモールド（チロルチョコの型）を開発。柄は全8種類（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋）となっている。
外装（缶）は、ちいかわデザインのスクエア型の缶で全4種類。缶の蓋はエンボス加工することで、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの顔がぷっくりとした立体感のある仕上がりとなっている。中の個装は、個性豊かなちいかわたちが載った全20種類のパッケージがランダムで入っている。
フレーバーはミルクのまろやかな甘みが特徴の「ホワイトビス」とさわやかないちごの風味を楽しめる「いちごビス」の2種類。どちらもサクサク食感のビス入りで、何個も食べやすい味に仕立てられている。
価格は15個入り（いちごビス：8個、ホワイトビス：7個）で864円（※税込参考価格）となっている。
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