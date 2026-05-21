『名探偵プリキュア！』話題のED映像、ついに再生数600万回突破 公式歓喜「ありがとう」
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」映像が21日、600万回再生を突破した。
【動画】エグい再生数！ガニ股ダンス話題の『名探偵プリキュア！』ED映像
この大反響に公式は「エンディング主題歌は、本日600万回再生突破！みんなたくさん見てくれてありがとう」と喜んでいる。
同ED映像では、ミステリアスな人気キャラクターのキュアアルカナ・シャドウが笑顔で踊っているシーンもあり、ネット上では「EDのアルカナ・シャドウが可愛すぎる！」「アルカナ効果えぐい」「アルカナちゃんのだめだめが毎回かわいい」などと話題になっている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
【動画】エグい再生数！ガニ股ダンス話題の『名探偵プリキュア！』ED映像
この大反響に公式は「エンディング主題歌は、本日600万回再生突破！みんなたくさん見てくれてありがとう」と喜んでいる。
同ED映像では、ミステリアスな人気キャラクターのキュアアルカナ・シャドウが笑顔で踊っているシーンもあり、ネット上では「EDのアルカナ・シャドウが可愛すぎる！」「アルカナ効果えぐい」「アルカナちゃんのだめだめが毎回かわいい」などと話題になっている。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優