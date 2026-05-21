テレビアニメ『名探偵プリキュア！』場面カット（C）ABC-A・東映アニメーション

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　アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜　前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」映像が21日、600万回再生を突破した。

【動画】エグい再生数！ガニ股ダンス話題の『名探偵プリキュア！』ED映像

　この大反響に公式は「エンディング主題歌は、本日600万回再生突破！みんなたくさん見てくれてありがとう」と喜んでいる。

　同ED映像では、ミステリアスな人気キャラクターのキュアアルカナ・シャドウが笑顔で踊っているシーンもあり、ネット上では「EDのアルカナ・シャドウが可愛すぎる！」「アルカナ効果えぐい」「アルカナちゃんのだめだめが毎回かわいい」などと話題になっている。

　『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。

　名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。