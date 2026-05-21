『葬送のフリーレン』公式SNSのネタ投稿にツッコミ殺到 最新写真に「美味しそう」「そんなんでいいのか？」
漫画『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、新たな写真が投稿された。“断頭台のアウラ”の異名を持つ魔族・アウラをかけた写真に、ネット上ではツッコミする声が出ている。
【写真】美味そうな金目鯛！ツッコミ殺到の『葬送のフリーレン』公式SNS最新投稿
毎日のように「〇〇のフリーレン」「断頭台の〇〇〇」とネタ投稿をしている『葬送のフリーレン』公式Xだが、今回は「金目鯛のアウラ」とフリーレンのぬいぐるみと美味しそうな金目鯛の煮付けが写った写真を公開。
このSNSネタ投稿にファンは「もはや台ですら無くなったｗ」「そんなんでいいのか？」「変化球やなぁ」「何でもありなんかい！の前にそれがあったか…て思ってしまった」「金目鯛美味しそう」などと反応している。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
【写真】美味そうな金目鯛！ツッコミ殺到の『葬送のフリーレン』公式SNS最新投稿
毎日のように「〇〇のフリーレン」「断頭台の〇〇〇」とネタ投稿をしている『葬送のフリーレン』公式Xだが、今回は「金目鯛のアウラ」とフリーレンのぬいぐるみと美味しそうな金目鯛の煮付けが写った写真を公開。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
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