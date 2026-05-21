『鬼滅の刃』新イベント6月開催決定！グッズ＆提供メニュー発表 「心を燃やせ 和風ホットドッグ」など
アニメ『鬼滅の刃』の世界観を体験できるコラボイベント『アニメ「鬼滅の刃」追憶回廊ノ導』が、6月12日から7月26日まで東京・池袋にある体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store 東京」で開催されることが決定した。東京開催後は、大阪・博多・横浜でも開催される。あわせて販売グッズやフードメニューなどの情報が公開となった。
【写真】ボリュームすごい！煉獄さんのホットドッグ 『鬼滅の刃』新フード＆グッズ
企画では、竈門炭治郎(かまど たんじろう)をはじめ、竈門禰豆子(かまど ねずこ)、我妻善逸(あがつま ぜんいつ)、嘴平伊之助(はしびら いのすけ)、冨岡義勇(とみおか ぎゆう)ののufotable描き下ろしイラストが登場。会場内では彼らのイラストを使用したオリジナルグッズを販売する。
“追憶”をテーマにしたイベントでは、アニメ『鬼滅の刃』シリーズの印象的なシーンをイメージしたコンテンツを通じて、作品をたどる体験を楽しむことができる。ミニゲームでは、イベントオリジナル景品が手に入り、カフェコーナーでは作品をイメージしたコラボフードが楽しめる。さらに、オリジナルグッズは全国のファンに向けて「プレミアムバンダイ」でも販売される。
◆オリジナルグッズ
ufotable描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売。
缶バッジコレクション (全10種)
クリアカードコレクション(全10種)
アクリルスタンド(全5種)
パズルピース風チャームコレクション(全12種)
箔押しアクリルスタンド(全25種)
クリアボトル(全2種)
クリアミニ色紙コレクション(全5種) 価格：１個700円 ※ランダム封入
ステッカーセット(全5種) 価格：各1,260円
記念Tシャツ(全1種)価格：4,300円
アニメ「鬼滅の刃」追憶回廊ノ導 クッキー(ステッカー1枚入り）(全1種) 価格：1,500円※会場販売のみ
【会場別】記念キーホルダー(全5種) 価格：各1,200円 ※会場販売のみ
◆デザート＆フード
アニメ「鬼滅の刃」をモチーフにしたデザート＆フードを販売。対象メニューを1品購入ごとに「イラストシート(全5種/ランダム配付)」がセットで1枚付く。
炭治郎の焼き鮭おにぎり出汁茶漬け
心を燃やせ 和風ホットドッグ
ムキムキねずみアイスフロート
刀鍛冶の里へ みたらし和風デザート
“柱・結集”チョコレートワッフルプレート
至高の領域 冷やしとろろたぬきそば
繋がる刃 マリトッツォ風デザートプレート
雷の呼吸パフェ
花火クリームソーダ
アクリルコースター付きソフトドリンク グループA
アクリルコースター付きソフトドリンク グループB
フォーチューンラテ
スペシャルフォーチューンラテ
缶バッジ付きたまごボーロ
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
【写真】ボリュームすごい！煉獄さんのホットドッグ 『鬼滅の刃』新フード＆グッズ
企画では、竈門炭治郎(かまど たんじろう)をはじめ、竈門禰豆子(かまど ねずこ)、我妻善逸(あがつま ぜんいつ)、嘴平伊之助(はしびら いのすけ)、冨岡義勇(とみおか ぎゆう)ののufotable描き下ろしイラストが登場。会場内では彼らのイラストを使用したオリジナルグッズを販売する。
◆オリジナルグッズ
ufotable描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売。
缶バッジコレクション (全10種)
クリアカードコレクション(全10種)
アクリルスタンド(全5種)
パズルピース風チャームコレクション(全12種)
箔押しアクリルスタンド(全25種)
クリアボトル(全2種)
クリアミニ色紙コレクション(全5種) 価格：１個700円 ※ランダム封入
ステッカーセット(全5種) 価格：各1,260円
記念Tシャツ(全1種)価格：4,300円
アニメ「鬼滅の刃」追憶回廊ノ導 クッキー(ステッカー1枚入り）(全1種) 価格：1,500円※会場販売のみ
【会場別】記念キーホルダー(全5種) 価格：各1,200円 ※会場販売のみ
◆デザート＆フード
アニメ「鬼滅の刃」をモチーフにしたデザート＆フードを販売。対象メニューを1品購入ごとに「イラストシート(全5種/ランダム配付)」がセットで1枚付く。
炭治郎の焼き鮭おにぎり出汁茶漬け
心を燃やせ 和風ホットドッグ
ムキムキねずみアイスフロート
刀鍛冶の里へ みたらし和風デザート
“柱・結集”チョコレートワッフルプレート
至高の領域 冷やしとろろたぬきそば
繋がる刃 マリトッツォ風デザートプレート
雷の呼吸パフェ
花火クリームソーダ
アクリルコースター付きソフトドリンク グループA
アクリルコースター付きソフトドリンク グループB
フォーチューンラテ
スペシャルフォーチューンラテ
缶バッジ付きたまごボーロ
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