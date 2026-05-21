ツーハッチのノンワイヤーブラ新作♡“浮かない”ぷにぷにブラ登場

インナーファッションブランド tu-hacci から、女性のリアルなお悩みに寄り添う新作インナーが登場♡2026年5月20日（水）より、“浮かない”密着感を追求した《ぷにぷにブラ》と、漏れや透けをしっかりガードする《防水サニタリーペチパンツ》が発売されます。おしゃれをもっと自由に楽しみたい女性にぴったりの注目アイテムです♪

密着感が魅力のぷにぷにブラ♡

今回発売される《ぷにぷにブラ》血色ノンワイヤーブラ＆ショーツは、独自の3層構造モールドカップを採用した新感覚のノンワイヤーブラ。

指で押すとぷにっと押し返されるような弾力感が特徴で、バストに吸い付くようにフィットします。

カップ肌側をなめらかに設計することで、動いてもカップが浮きにくく、タイトトップスや薄手の服でもラインが響きにくいのが嬉しいポイント♡

さらに、ノンワイヤーながら補正ブラ級のメイク力を実現し、脇肉を中央へ寄せてふんわり美しい谷間をキープします。

締め付け感を抑えた軽やかな着け心地なので、長時間着用しても快適。デイリー使いしやすく、毎日手に取りたくなる一枚です♪

《ぷにぷにブラ》血色ノンワイヤーブラ＆ショーツ

価格：4,180円（税込）～

カラー：ブラック／ラベンダー／ヌードベージュ／スキンベージュ／ライトベージュ(サイズ：A70～F75)

発売日：2026年5月20日（水）

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白ボトムも安心な防水ペチパンツ

同時発売される《防水サニタリーペチパンツ》は、生理中の漏れや汗ジミ、インナー透け対策まで叶えてくれる優秀アイテム♡

ショーツの前後からマチ部分まで、ぐるりと広範囲に防水布を配置した“360°ガード仕様”で、伝い漏れをしっかりキャッチ。

長時間の移動やデスクワーク、就寝時など、不安を感じやすいシーンでも安心感を与えてくれます。

また、薄手で響きにくい素材を採用しているため、白や淡色ボトムスを着る際にも活躍。透け感を気にせず、おしゃれを楽しめるのも魅力です。初経前後のお子様のスクールインナーとしてもおすすめ♪

防水サニタリーペチパンツ

価格：2,480円（税込）

カラー：ブラック／ヌードベージュ（サイズ：S～X）

発売日：2026年5月20日（水）

毎日のおしゃれをもっと自由に♪

tu-hacciの新作は、“浮かない・漏れない・透けにくい”を叶えながら、おしゃれを我慢しないための心強い味方♡

タイトトップスや白パンツなど、これまで挑戦しづらかったファッションにも自信を持てるアイテムが揃いました。毎日をもっと快適に、自分らしく楽しみたい方はぜひチェックしてみてください♪