TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』メインPV解禁！最終クール「禍進譚」第1話〜第3話を1日限定で全国の劇場にて先行上映決定！

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『週刊少年ジャンプ』で連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超えるなど、完結後も世界中で根強い人気を誇る剣戟バトルアクションコミック『BLEACH』。最終章『千年血戦篇』のTVアニメが2022年10月より放送開始となり、2024年10月には第3クール「相剋譚」が放送され大熱狂となった。

そして、2026年7月よりついに最終クール「禍進譚」が放送開始となる。

この度、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』メインPVが解禁。さらに、2026年6月21日（日）に最終クール「禍進譚」第1話〜第3話を1日限定で先行上映決定！豪華キャストによる舞台挨拶付き上映の実施も決定した。北米、オーストラリア、フランス、韓国など世界各国の劇場での先行上映も続々と決定しており、最終クールへの盛り上がりが世界中に広がっている。

●イベント情報

TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』劇場先行上映

劇場先行上映 プレミア舞台挨拶

2026年6⽉21⽇（日）

14:00の回上映後／16:35の回上映後（『Klub Outside』会員限定）

内容：最終クール「禍進譚」第1話〜第3話先行上映＋キャスト舞台挨拶

会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

登壇：

14:00の回上映後 ／ 森田成一、杉山紀彰、三木眞一郎、梅原裕一郎、武内駿輔

16:35の回上映後（『Klub Outside』会員限定）／ 森田成一、杉山紀彰、三木眞一郎、

梅原裕一郎、武内駿輔

特典：原画イラストカード3種セット

久保帯人先生描き下ろし 限定ステッカー（『Klub Outside』会員限定スペシャル来場者特典）

※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。

※本作をご鑑賞されたお客様、お一人様につき 1 つプレゼントいたします。

※「久保帯人先生描き下ろし 限定ステッカー」は『Klub Outside』会員限定回の本会場でのみの配布となります。

※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製等は一切禁止となります。

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切お受けできません。ご了承下さい。

詳細はこちら

https://bleach-anime.com/news/?id=70436

チケット販売方法

チケットぴあにて先行抽選販売開始！

受付URL

https://w.pia.jp/t/bleach-anime/

受付期間：5⽉19日（火）20:00〜6⽉11日（木）23:59

『Klub Outside』会員限定回チケット販売方法

久保帯人公式ファンクラブ『Klub Outside』にて会員限定チケット販売を行います。『Klub Outside』会員限定でお申込みいただけます。

チケットお申込みの際は、必ず『Klub Outside』にご登録の「氏名」「電話番号」をご入力の上お申込みお願いいたします。

またお申込みの際に「会員番号」をご入力いただく必要がございますので、『Klub Outside』内My Pageで事前にご確認・お控えいただきますようお願いいたします。

受付期間：5⽉19日（火）20:00〜6⽉2日（火）23:59

https://klub-outside.com/s/n136/

1日限定先行上映

2026年6⽉21⽇（日）

内容：最終クール第1話〜第3話先行上映

劇場：新宿バルト９/ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場/札幌シネマフロンティア/ミッドランドスクエアシネマ/Ｔ・ジョイ梅田/Ｔ・ジョイ博多

上映スケジュールやチケット販売スケジュール、金額は各上映劇場HPにて随時告知！

●作品情報

TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』-禍進譚-



2026年7月よりテレ東系列ほかにて放送開始！

【スタッフ】

原作・総監修：久保帯人「BLEACH」（集英社 ジャンプコミックス刊）

総監督：田口智久

監督：村田光

シリーズ構成：田口智久、平松正樹

キャラクターデザイン：工藤昌史

総作画監督：長谷川亨雄、小松原聖、高柳久美子

アクション・エフェクト作画監督：酒井智史、橋本敬史

美術監督：谷岡善王

美術設定：天田俊貴

色彩設計：合田沙織

編集：三嶋章紀

撮影監督：山田和弘、奥原聡美

CG監督：佐々木俊宏、鈴木隆弘

音楽：鷺巣詩郎

音響監督：長崎行男

音響制作：ザック・プロモーション

アニメーション制作：PIERROT FILMS

【キャスト】

黒崎一護：森田成一

石田雨竜：杉山紀彰

井上織姫：松岡由貴

茶渡泰虎：安元洋貴

志波岩鷲：高木渉

朽木ルキア：折笠富美子

阿散井恋次：伊藤健太郎

浦原喜助：三木眞一郎

四楓院夜一：ゆきのさつき

京楽春水：大塚明夫

朽木白哉：置鮎龍太郎

日番谷冬獅郎：朴璐美

更木剣八：立木文彦

藍染惣右介：速水奨

ユーハバッハ：菅生隆之

ユーグラム・ハッシュヴァルト：梅原裕一郎

アスキン・ナックルヴァール：武内駿輔

ジェラルド・ヴァルキリー：小山剛志

＜ストーリー＞

死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てに滅びの未来が視えようとも──

霊王宮に立ち入らんとするユーハバッハを迎え撃つ王属特務・零番隊。

だが、滅却師の王とその親衛隊は、零番隊の壮絶な卍解を打ち破り、遂に霊王大内裏に踏み入る。

兵主部一兵衛から霊王護衛を託された黒崎一護たち。

しかし、ユーハバッハの策略により、一護はその剣で霊王を斬ってしまう。

霊王の死──それは、三界の崩壊を意味していた。

各界に『歪み』が現れ、滅びの予兆が世界を覆い始める。

護廷十三隊は滅却師の残党と手を組んで、霊王宮へと向かう。

だが、霊王宮は《見えざる帝国》の手に堕ち、《真世界城》へと姿を変えていた。

死神たちを嘲笑うかのように天空に聳え立つ城で親衛隊が待ち受ける。

《真世界城》各地で、護廷十三隊と親衛隊の激戦が繰り広げられる。

一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。

『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。

三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かう。

混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か--。

＜BLEACHとは＞

『BLEACH』は週刊少年ジャンプで連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超えるなど完結後も世界中で根強い人気を誇る、

久保帯人による剣戟バトルアクションコミック。

2004年10月より放送を開始したTVアニメはこれまでに360話以上が制作され、長編劇場アニメも4作を数える。

最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月よりテレ東系列ほかにて放送開始された。

最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』は2026年7月より放送される。

©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

関連リンク

『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』公式サイト

https://bleach-anime.com/