『お前、タヌキにならねーか？』テレビアニメ化で特報公開 制作は日本アニメーション
漫画『お前、タヌキにならねーか？』（comic POOL／一迅社刊）がテレビアニメ化されることが発表された。監督は『キングダム』や『やくならマグカップも』の神谷純氏、アニメーション制作は『あらいぐまラスカル』や『ちびまる子ちゃん』の日本アニメーションが務める。あわせて、ティザービジュアルと特報映像が公開された。
【画像】原作表紙と実は表情が違う！『おまタヌ』作者によるアニメ化お祝いイラスト
本作は、奈川トモ氏による大人気ハートフルタヌキストーリーが原作。人々の前にふらっと現れる謎の青年・こがね丸の正体は、山の住人を増やすため、人間をタヌキに変えようとスカウトして回る「化けタヌキ」だった。こがね丸をはじめとするタヌキたちとの交流が、いつの間にか、こわばった心を少しずつ解きほぐす。頑張ることに疲れてしまった人々が、タヌキたちとの出会いを通じて自分を見つめ直していく物語。
特報映像では、タヌキたちが自然の中で生き生きと駆け回る様子が描かれ、関美奈子氏が手掛けた美しい音楽が作品を彩る。
さらに、原作の奈川トモ氏からお祝いイラストとコメントも到着した。
■原作：奈川トモ氏コメント
子供の頃から日本アニメーションさまの作品を通してさまざまなことを学ばせてもらっていた私が、このような形でご縁をいただくことができ大変光栄に思います。それも日頃より応援をしてくださっている皆さまのおかげです。本当にありがとうございます。アニメおまタヌが視聴者さまの心にそっと寄り添い、ふと思い出してもらえたときにはほんのりとあたたかい気持ちになるような作品となってくれたらうれしく思います。
■スタッフ
原作：奈川トモ（comic POOL／一迅社刊）
監督：神谷純
シリーズ構成・脚本：和智正喜
キャラクターデザイン：武本心
音楽：関美奈子
アニメーション制作：日本アニメーション
【画像】原作表紙と実は表情が違う！『おまタヌ』作者によるアニメ化お祝いイラスト
本作は、奈川トモ氏による大人気ハートフルタヌキストーリーが原作。人々の前にふらっと現れる謎の青年・こがね丸の正体は、山の住人を増やすため、人間をタヌキに変えようとスカウトして回る「化けタヌキ」だった。こがね丸をはじめとするタヌキたちとの交流が、いつの間にか、こわばった心を少しずつ解きほぐす。頑張ることに疲れてしまった人々が、タヌキたちとの出会いを通じて自分を見つめ直していく物語。
さらに、原作の奈川トモ氏からお祝いイラストとコメントも到着した。
■原作：奈川トモ氏コメント
子供の頃から日本アニメーションさまの作品を通してさまざまなことを学ばせてもらっていた私が、このような形でご縁をいただくことができ大変光栄に思います。それも日頃より応援をしてくださっている皆さまのおかげです。本当にありがとうございます。アニメおまタヌが視聴者さまの心にそっと寄り添い、ふと思い出してもらえたときにはほんのりとあたたかい気持ちになるような作品となってくれたらうれしく思います。
■スタッフ
原作：奈川トモ（comic POOL／一迅社刊）
監督：神谷純
シリーズ構成・脚本：和智正喜
キャラクターデザイン：武本心
音楽：関美奈子
アニメーション制作：日本アニメーション
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