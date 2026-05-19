4月末、徳島市の店舗に何者かが押し入り、売上金などが入った金庫を持ち去る窃盗事件がありました。



被害にあった店の店長が語る、犯行の一部始終とは。



窃盗の被害にあったのは、秋田町の表通りに面したこちらのラウンジです。



4月28日のことでした。



（店長）

「管理会社から『ガラスが割られている』と報告を受けて、すぐに駆け付けたが、金庫がなくなっていた」



犯行が行われたのは、営業時間外の午前中、店長の男性はすぐさま被害状況を確認しました。





（店長）「ガラス割って、器具で広げようとこじ開けて、こねた跡だと思う」「手が入らないので、ドライバーか何かで（鍵を）押して、開けて入ったという感じ」侵入後、犯人は店のバックヤードに向かったとみられます。（店長）「控室兼レジだったり金庫を置いているところで、ここに入って来て」「ここに置いてあった金庫を持ち上げて、持っていったって感じですね」防犯カメラには、犯人が金庫を持ち去る様子が映っていました。フードとマスクで顔を覆った人物が現れ、金庫が置いてある棚へ向かいます。バックヤードに入ってきて、金庫を抱えて、立ち去るまでわずか40秒弱の出来事でした。店長の男性は、店の事情に詳しい人物か、その人物に指示された人物の犯行でないかと話します。（店長）「普通、金目の物を探す動きがあると思うが一切なくて、直行で金庫に向かって来ているので、内部を分かっている（人物ではないか）」金庫には売上金など約300万円が入っていたということで、店は警察に被害届を提出しました。（店長）「お金が足りない状況。スタッフにも迷惑かけてるんで」「実行犯は、ちょっとでも良心があるなら出頭して『やりました』と出てきてくれたら」店では現在、閉店後の店内に現金を置かないなどの対策をしています。県警によりますと、2025年1年間に県内で住宅や事務所などに侵入して、金品を盗んだ犯行は228件確認されていて、このうち店舗を狙った犯行は14件だったということです。警察庁のまとめによりますと、侵入の手口として最も多いのは、鍵のかかっていないドアや窓からの侵入だということです。たとえ在宅時でも、無人の部屋には鍵をかける習慣をつけましょう。