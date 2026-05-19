「第12回 北海道戯曲賞」大賞受賞・鹿内聡が率いる、劇団「カレーカレーグループ」の第5回公演『緑が丘』が、6月26日（金）～28日（日）まで、東京・あさくさ劇亭にて上演される。

カレーカレーグループは、2022年に旗揚げされた、日芸演劇学科出身の鹿内聡・山田陣之祐による演劇グループで、上演する全作品の演出・劇作を鹿内、演出補を山田が務める。

日常とファンタジーが交錯する、寂しく不思議な味わいの作風が特徴で、「見た人に前向きな気持ちになってもらったり、時々思い出してもらうこと」を目標に活動中。

また今年、2025年上演の第4回公演『魔法部』にて、劇作の鹿内が「第12回 北海道戯曲賞」大賞を受賞した。

受賞後初となる本作『緑が丘』は、千葉県のとある街を舞台に、旅立ちを控えた１人の女性と、彼女を取り巻く人々が織りなすヒューマンドラマ。

上演時間は、約90分を予定している。

STORY 千葉県のとある街。

母が体調を崩したので、関西の実家に帰ることになったはるかさん。

高校を卒業したあと、逃げるようにやってきたこの街。

旅立ちを前に、はるかさんはお世話になった人達に

ちょっとした贈り物をして回ることにします。

作・演出 鹿内聡 コメント 八千代緑が丘駅という駅があります。千葉県の郊外にあるちょっと大きい駅です。

今回タイトルはそこからとっていますが劇の大半はその3つ隣、

電車で10分くらい行ったところの駅の周辺を舞台に展開されます。 知らない人にとっては別に大差ないと思いますが、

そのあたりに住んでる人からしたら全然違う街です。 自分の家の最寄り駅の駅前と、隣の駅前の風景を想像してみてください。全然違いませんか？

「別に、ほぼ同じだが？」と思う人もいるかもしれませんが、それもそれで合ってます。

全然違うし、ほぼ同じ、という街は無数にあると思います。 空虚な地平のように見える郊外にも小さな「ひだ」みたいなものがあって、

僕たちはそれを目ざとく掬い上げて、過剰に解釈します。

楽しい作品にできるよう頑張ります。浅草でお待ちしてます。



詳細は公式サイトで。

https://currycurrygroup.web.fc2.com/hp/saisinn.html

（文：カレーカレーグループ制作部 監修：エントレ編集部）