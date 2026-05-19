水戸芸術館ACM劇場プロデュース公演 音楽劇『夜のピクニック』が水戸市民会館グロービスホール（大ホール）にて上演される。

本作は、一昼夜をかけて約７０キロを歩く水戸第一高等学校の「歩く会」をモチーフに、同校卒業生の作家恩田陸氏が書いた小説「夜のピクニック」（新潮文庫刊）を原作に、水戸芸術館で、2016年、脚本を高橋知伽江、演出に深作健太、作曲・音楽監督として扇谷研人を迎え、この小説の初の舞台化となる音楽劇として上演された。

2026年の秋、水戸市民会館、水戸京成百貨店と連携し、中心市街地を活性化するMitoriOエリアにおいて、水戸市民会館グロービスホール（大ホール）を上演会場に、装いも新たに音楽劇『夜のピクニック』が上演される。

上演に向け、公演ビジュアルと全キャストが公開された。

あらすじ 24時間一昼夜をかけて70キロという距離を歩く水戸一高の名物行事「歩く会」に生徒たちはそれぞれの思いを胸に抱いて参加する。舞台は、10年前の「歩く会」を振り返る、榊 杏奈（吉川 友）と甲田聡子（剣 幸）の再会から始まる。あの日、杏奈はある「おまじない」をかけたと言うのだ…。

聡子の娘・甲田貴子（三森千愛）は「歩く会」で密かに賭けをしようとしていた。一方、クラスメイトの西脇 融（加藤良輔）は、ある事情から一日も早く卒業したいと願いながら親友の戸田 忍（安達勇人）と黙々と歩いていた。

長い行列となって歩く生徒たちの間には、恋の噂や去年の「歩く会」に現れた幽霊の話題が駆け巡る。やがて陽が暮れた頃、一年前にアメリカに引っ越した貴子の親友・杏奈の「おまじない」が動き出す。

果たして、おまじないの結果は？ 貴子の賭けは？



本公演は2026年10月30日～11月1日に茨城・水戸市民会館グロービスホール（大ホール）にて上演される。

詳細は公式サイトで。

https://www.arttowermito.or.jp/sp/yorupic2026/

（文：水戸芸術館 監修：エントレ編集部）