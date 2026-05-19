マツコ・デラックス、療養期間の驚きの食生活「何回も何回も頼むのめんどくさいから…」 村上信五“的確”ツッコミ
タレントのマツコ・デラックスが、18日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）に出演。療養期間中の驚きべき食生活を明かした。
【番組カット】過酷…ダイエットに励むフェフ姉さん
マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養。『夜ふかし』では3月16日の放送回から欠席が続いていたが、5月11日の放送で約2ヶ月ぶりに復帰していた。
番組本編が始まる前に、マツコは「（療養期間中）映画観るとか、アニメ観る、ゲームするとかいうのもせずに、ずっと3時間くらい出前なに取るか考えてる」とカミングアウト。さらに「何回も何回も頼むのめんどくさいから、とうとうこないだ、サーティーワン（アイスクリーム）で『キャラメルリボン』20個も頼んじゃった」と衝撃の告白。客席から「えー」と驚きの声が上がった。
マツコは切実な表情で「『キャラメルリボン』でかいので売ってくれないですか？」とサーティーワンアイスクリームに懇願。村上信五は、「発想がアメリカ人や！」とツッコんだ。
さらに、村上が「こないだ『シェイクシャック』のチーズで食べるポテト食べた」と報告すると、マツコは、「何食べたの？」と質問。村上が「ポテトだけよ」と返すと、マツコは「シェイク食べて、アイスとかしたみたいなやつ」とすすめ、「毎回出前するとき、（シェイク）3種類買っちゃう」と驚きの告白。村上は、少し間を開け「だから太んねん」と的確にツッコんでいた。
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マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養。『夜ふかし』では3月16日の放送回から欠席が続いていたが、5月11日の放送で約2ヶ月ぶりに復帰していた。
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さらに、村上が「こないだ『シェイクシャック』のチーズで食べるポテト食べた」と報告すると、マツコは、「何食べたの？」と質問。村上が「ポテトだけよ」と返すと、マツコは「シェイク食べて、アイスとかしたみたいなやつ」とすすめ、「毎回出前するとき、（シェイク）3種類買っちゃう」と驚きの告白。村上は、少し間を開け「だから太んねん」と的確にツッコんでいた。