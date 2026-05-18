ナイトウエアを日常使い♡ まるで童話の世界な【ヴィンテージネグリジェ】って？

いつものコーデがなんだか物足りない……そんなときは、レイヤードで印象を変えてみて。今回は、まるで童話の世界に出てくるナイトウエアをデイリーユースする「ヴィンテージネグリジェ」の着こなしテクをご紹介します。取り入れるだけで甘い雰囲気をまとえちゃう♡

まるで童話の世界に出てくるナイトウエアをデイリーユース♡ ガーリーな世界観はハズさずに大好きな甘いものをたっぷり詰め込んで着るのが可愛い。

Cordinate デイリーユーズできるナイトウエア

〈右・紗英のコーデ〉ゆったりとしたブルーワンピースでまどろんだムードを演出

ヴィンテージ風に施された繊細なレースと儚いサックスブルーのワンピースは、存在感があるから1枚で着たい。

ぺたんこ靴やレースのヘア飾りの小物で糖度を足す。海外映画の主人公の気分に浸って♡

〈左・ナナのコーデ〉花柄×レース×フリル。すべてを包むレースガウンがあるから甘くてもまとまる

ワンピースをガウンのように羽織るアレンジも◎。