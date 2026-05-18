吉瀬美智子、日曜劇場「ＧＩＦＴ」現場への差し入れ2品公開「キャストが多い現場」ゆえの工夫に反響「可愛さと美味しさの二刀流」「配慮がすごい」
【モデルプレス＝2026/05/18】女優の吉瀬美智子が5月17日、自身のInstagramを更新。現在出演中のTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の撮影現場への差し入れを公開した。
【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「可愛くて捨てられない」“作中登場イラスト”入った大量差し入れ
吉瀬は「6話の垂れ幕イラストをチロルチョコにして、名前入りスパムおにぎりも差し入れ」とコメント。出演者の似顔絵とローマ字の愛称、車いすラグビーチームのマークがパッケージにプリントされているチョコレートと、ローマ字の愛称入りのスパムおにぎりがずらりと並んだ写真をそれぞれ公開し、「キャストが多い現場なので、差し入れがかぶらないように毎回ひっそり工夫」と気遣いをつづっている。
また、事務所の後輩であり同作で共演する女優・有村架純と競技用の車いすに乗った2ショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「優しい気遣い」「可愛くて捨てられない」「配慮がすごい」「素敵すぎる差し入れ」「可愛さと美味しさの二刀流」「もらった人嬉しいだろうな」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆吉瀬美智子、差し入れ2品公開
吉瀬は「6話の垂れ幕イラストをチロルチョコにして、名前入りスパムおにぎりも差し入れ」とコメント。出演者の似顔絵とローマ字の愛称、車いすラグビーチームのマークがパッケージにプリントされているチョコレートと、ローマ字の愛称入りのスパムおにぎりがずらりと並んだ写真をそれぞれ公開し、「キャストが多い現場なので、差し入れがかぶらないように毎回ひっそり工夫」と気遣いをつづっている。
◆吉瀬美智子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「優しい気遣い」「可愛くて捨てられない」「配慮がすごい」「素敵すぎる差し入れ」「可愛さと美味しさの二刀流」「もらった人嬉しいだろうな」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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