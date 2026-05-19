この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

箸に苦戦しつつも「今まで食べた中で上位に入るレベルだよ！」初来日のイギリス人が日本のとんかつに感動

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「イチマルク │ FREE RIDE」が「ポケモンが大好きな初来日外国人をポケモンセンターに連れて行ったら大興奮だった！」を公開した。空港で出会った初来日のイギリス人男性2人組を渋谷へ案内し、日本の食や文化に触れた彼らが「今まで食べた中で上位に入るレベルだよ！」と大感動する姿が収められている。



動画の序盤、企画として空港で日本に到着したばかりのイギリス人男性2人組に声をかけ、無料で東京を案内することに。彼らが大のアニメファンであることから、渋谷のポケモンセンターへ向かった。車内では、コロナ禍をきっかけに日本のアニメに夢中になったエピソードや、お気に入りのキャラクターについてのトークで大いに盛り上がった。



渋谷PARCOのポケモンセンターに到着すると、等身大のミュウツーのオブジェに興奮し、多彩なグッズに目を輝かせた。商品の値段を自国の通貨に換算した一人は、「めっちゃ安すぎだよ！」と驚愕。予算を気にしつつも、嬉しそうに次々とぬいぐるみなどを手に取っていった。



買い物を満喫した一行は、初めての「とんかつ」を味わうためレストランへ向かった。慣れない箸の使い方に苦戦しつつも、すり鉢でごまをする日本のスタイルを体験すると、「いい匂いだね！」と笑顔を見せた。ロースとフィレを食べ比べた一人は、「めっちゃうまいよ！」「今まで食べた中で上位に入るレベルだよ！」と、その美味しさを大絶賛し、日本の食文化を存分に堪能した。



帰りの車内では、プレゼントされたアニメのフィギュアや日本の手作りコースターに大喜び。日本での特別な一日を振り返った。日本のポップカルチャーと食文化が、初めて日本を訪れた彼らにとって忘れられない思い出となったことが伝わる、読後感の良い動画となっている。



リンクをコピーする