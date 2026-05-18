最大29％オフ！バーガーキングで「ワッパー祭り」開催。対象のワッパーセット5種が300円引きに《5月22日まで》

バーガーキングは、2026年5月18日から22日までの5日間限定で、国内350店舗突破を記念した「ワッパー祭り」を開催します。

クーポンは毎日14時以降にアプリで配信

人気の「ワッパー」に、フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いたセットが、通常価格から300円引きになるクーポンを公式アプリで配信。

対象メニューは以下の5種です。

・ワッパー チーズ セット

通常価格1040円のところ、期間中クーポン利用で740円に。

・ダブルワッパー チーズ セット

通常価格1440円のところ、期間中クーポンを利用すると1140円に。

・スモーキーBBQワッパー セット

通常価格1020円のところ、期間中クーポン利用で720円に。

・テリヤキワッパー セット

通常価格1020円のところ、期間中クーポン利用で720円に。

・スパイシーワッパー セット

通常価格1020円のところ、期間中クーポン利用で720円に。

クーポンは各日14時以降に使え、1会計につき最大3セットまで利用可能です。ただし、他の割引サービスとの併用はできません。

その他の注意事項については、公式アプリから確認できます。

なお、「ワッパー祭り」は、ニッケコルトンプラザ店・東京競馬場店・京都競馬場店では実施していません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部