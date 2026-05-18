犬が『空腹』のときにみせるサイン５選

愛犬はきちんとご飯を食べたのに、さらにご飯を欲しがる…。そんなお悩みを抱えている飼い主さんは少なくありません。まずは、犬が空腹のときにみせるサインをみていきましょう。

1.食器の前で待機しながら飼い主を見る

ご飯を欲しがっている犬は、いつも自分が使っている食器の前に座り込み、飼い主に視線を送ることがあります。まるで「ほら、早くご飯を入れて」と言っているみたいですよね。

飼い主が気づかないと、飼い主の近くまでやってきて注意を引き、そのまま食器へと近寄り同じ行動をとる犬もいます。

2.飼い主の足元でウロウロ歩き回る

犬が空腹のとき、飼い主に気づいてほしいという気持ちから、飼い主の足元にやってきて執拗にウロウロと歩いて回ることも。足元で何か訴えかけるように見上げてくるときは、空腹サインや何か他に要求したいことがあるのかもしれません。

3.食器の匂いを嗅いだり前足で触ったりする

お腹が空いた犬たちは、何度も食器へと足を運び、食器の匂いを嗅いでご飯がないかを確認してみたり、前足でちょんちょんと触って合図を送ったりします。

もしも食器へ何度も足を運び、食器に何かしらのアクションを起こしているときは「お腹が空いたよ」と訴えている可能性が高いでしょう。

4.「クンクン」と切なげに鳴く

犬は要求に気づいてほしいとき、なかなか飼い主が気づかないと「クンクン」と切なげな声を出すこともあります。ご飯の時間に近づいてきたとき、あるいはご飯の量が足りなく空腹を感じているときは、「クンクン」と悲しそうに声を出して訴えることもあるでしょう。

5.ドッグフードがある場所を見にいく

食器ではなく、ドッグフードが置かれている、あるいは収納されている場所を覗きに行く犬もいます。「お腹が空いたな」という心理から、自らニオイがするドッグフードの近くへと足を運び、ドッグフードがあるかを確認しているのです。

犬が執拗にご飯を要求してくる理由は？

犬がご飯を食べたのにまだ欲しがる--そんなときに考えられる理由は、以下の通りです。

食事量が足りていない 食事回数が少なく、空腹時間が長い 運動量が多く食欲が増している おやつが食べたい 飼い主にかまってほしい

まず、食事量や食事回数に原因があるパターンです。食事量が体格や年齢、運動量に見合っていない場合、どうしても途中で空腹を感じやすくなります。また、食事回数が1日1回など少ない場合、次回のご飯までに時間が空きすぎているため、空腹になりがちです。

他にも、「おやつが食べたい」という欲求や、「ご飯を食べたらおやつがもらえる」と習慣化しているケース。さらに、ご飯は関係なく、飼い主の注意を引きたいがために要求している犬もいます。

もしもある日突然、食欲が異常なほど強くなった場合は、疾患が関係していることもあります。一度、かかりつけの動物病院に相談してみると安心です。

本当に空腹？見極めるポイント

犬がご飯を欲しがるとき、状況によっては「本当に空腹なの？」と疑問を抱くこともあるでしょう。愛犬が本当に空腹でご飯を欲しがっているのか見極めるためには、以下の項目をチェックしてください。

食事の量は愛犬の体格や運動量に対して足りているか 食後すぐに要求する場合は「空腹」ではない可能性大 寂しさや退屈によるアピール行動の可能性 追加のご飯やおやつをもらうことが習慣化している

十分な量のご飯を食べた直後に欲しがる場合は、多くが空腹ではない可能性があります。その日を振り返り、「あまりかまってあげられていなかった」「留守番が長かった」などの原因が隠れていないか考えてみましょう。

執拗にご飯を要求してきた場合の対処法

愛犬がしつこくご飯を要求してくるようになった場合、まずは以下の対処法を実践してみましょう。

ご飯の量や運動量を見直す 1日の食事回数を増やす 室温を適切に保つ 散歩や遊ぶ時間を増やす

ご飯の量を見直したり、運動量は愛犬に適切かどうかを見直します。場合によっては、1回の食事量を減らし、1日の食事回数を増やす方法も効果が期待できるでしょう。

また、部屋が寒いとエネルギーを蓄えようと体が働き、食欲が増しやすくなります。室温は適切かどうかもチェックし、寂しさや甘えが原因の場合は、散歩や遊ぶ時間を工夫するのもおすすめです。

ご飯の量が十分なのに欲しがるまま与えてしまうと、肥満の原因になってしまいます。他の病気を誘発する原因にもなりかねないので、1日の食事量は守りましょう。

まとめ

犬が空腹を感じているとアピールするときは、紹介したように食器付近で合図を送ったり、飼い主の後をついて回るなどの行動がみられます。しかし、場合によっては本当に空腹ではない可能性もあるので、しっかり見極めて対処しましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)