「ジュースないの？」毎日家に来る娘のお友だちが図々しい!?実はその子は“放置子”だった？放置子問題に直面した母の実話【作者に聞く】

「ジュースないの？」毎日家に来る娘のお友だちが図々しい!?実はその子は“放置子”だった？放置子問題に直面した母の実話【作者に聞く】