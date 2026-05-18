「ジュースないの？」毎日家に来る娘のお友だちが図々しい!?実はその子は“放置子”だった？放置子問題に直面した母の実話【作者に聞く】
【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読む
自身の体験談や読者から寄せられたエピソードをもとに、ご近所トラブルや子育て問題を描いているエェコ(@nakiri_aik)さん。XやInstagramで発表されている作品には、「本当にありそうで怖い」「自分も似た経験がある」と共感の声が多数寄せられている。今回紹介するのは、“放置子”問題をテーマにした「娘の友だちは放置子？」。毎日のように家へやって来る少女の行動が、少しずつエスカレートしていくエピソードについて話を聞いた。
物語に登場するキミちゃんは、主人公の娘・チヨちゃんの同級生。小学校低学年の頃から仲がよく、休日に一緒に遊ぶこともあったという。しかし高学年になり、学童へ通わなくなったことで状況が変わった。エェコさんは、「学童がなくなって居場所がなくなってしまい、平日休日問わず毎日遊びに来るようになったそうです」と説明する。
最初は「仲がいい友だちだから」と受け入れていたものの、朝早くから家へ来たり、毎日のように入り浸ったりする状況に、主人公は少しずつ違和感を抱き始める。
■「ジュースないの？」図々しさがエスカレート
キミちゃんの行動は、徐々にエスカレートしていく。家に来るのが当たり前のようになり、「ジュースないの？」と催促するなど、遠慮のない言動も目立つようになる。
さらに、娘の勉強時間にも関係なく遊び続けようとし、「勉強の邪魔をしないでほしい」とお願いしても、まったく気にしていない様子だったという。チヨちゃん自身も、「ちょっと疲れちゃった…」と漏らすようになり、母親はこのままではよくないと感じ始めた。
■優しすぎる娘の反応は？
チヨちゃんについて、エェコさんは「とても明るくて優しい性格」と話す。「友だちを気遣える子なので、みんなから好かれているそうです」と語る一方、「気を遣いすぎて自分が疲れてしまうこともあるので、距離感を勉強中みたいです」とも明かした。
相手を思いやる優しさがあるからこそ、嫌だと言えず我慢してしまう。そんな子ども同士の関係性も、本作では丁寧に描かれている。
母親は、娘の気持ちを守るためにもキミちゃんときちんと話をしようと考える。しかし、その様子にはどこか異変も感じられ――。放置子問題の裏側に何があるのか、今後の展開にも注目だ。
取材協力：エェコ(＠nakiri_aik)
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虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所へ通告・相談ができる全国共通の電話番号。「189」に電話すると、近くの児童相談所につながる。通告や相談は匿名でも可能で、相談内容などの秘密も守られる。
(こども家庭庁ホームページ「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』について」より抜粋)
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